ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

全球「電動車、PHEV油電車」1月狂賣130萬輛　比去年同期飆漲18%　

▲大陸傳出今年將有長軸Model Y，且還有其他車型與性能版。（圖／翻攝自特斯拉）

▲根據《Rho Motion》數據，全球2025年1月電動車、PHEV油電車共售出約130萬輛，較去年同期飆漲18%。（圖／翻攝自Tesla，圖為示意圖）

記者林鼎智／綜合報導

2024年全球電動車、PHEV插電式油電車共銷售1,700萬輛，而今年2025年一月數據也出爐，甚至還比去年同期飆漲18%，也讓分析師認為今年後勢看漲。

據《Rho Motion》公布的數據，2025年1月全球電動車、PHEV油電車共賣出約130萬輛，不但比去年同期成長18%，各大主要市場也有好表現。其中美國在川普重回白宮、考慮增加關稅下，美國和加拿大1月份共賣出約13萬輛，顯見電動車需求仍在。

▲北美率先推出新年式TOYOTA Prius。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲法國針對PHEV開徵車重稅，則使當地1月銷量下滑。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為示意圖）

大陸市場方面，1月售出約70萬輛電動車及PHEV油電車，相較2024年12月銳減35%，但比去年同期則成長12%，主要是受到農曆年影響；至於歐洲最大汽車市場德國，則較同期成長40%；法國則是在針對PHEV開徵稅收下，使1月電動車及PHEV油電車銷量衰退。

台灣市場方面，1月份電動車共掛牌2,209輛，相較去年同期1,213輛成長82.1%，同時1月份電動車也佔總掛牌2.7%。

►1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

►2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動油電全球1月2025年插電式PHEVBEV電池市場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

推薦閱讀

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

「世紀帝國眼鏡蛇跑車」要來了！誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

台灣日系Infiniti恐「僅剩1款休旅在售」！QX50、QX55海外今年將停產

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

2月購車優惠「TOYOTA RAV4分期、配件金齊發」　MG雙雄推低月付

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

速霸陸「越野版森林人」確定2／6亮相！具高低可調懸吊、油電動力

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

TOYOTA「第3代氫燃料系統」2／19發表！續航升級、MIRAI有望迎改款

TOYOTA「第3代氫燃料系統」2／19發表！續航升級、MIRAI有望迎改款

最新文章

TOYOTA第3代氫燃料系統2／19展演2025-02-14

全球1月電動車、PHEV銷量飆漲2025-02-14

台灣Infiniti QX60 2.0T官網上架2025-02-14

福斯「最便宜電動車」公布設計圖2025-02-14

Lexus NX250日本宣告6月停產2025-02-14

改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場2025-02-14

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣2025-02-14

賓利啟用全新品質與技術中心2025-02-14

Volvo「最速電動休旅」EX30試駕2025-02-14

台灣Opel「新7人座MPV」接單2025-02-13

熱門文章

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣2025-02-14

Lexus NX250日本宣告6月停產2025-02-14

改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場2025-02-14

Volvo「最速電動休旅」EX30試駕2025-02-14

台灣Opel「新7人座MPV」接單2025-02-13

台灣Infiniti QX60 2.0T官網上架2025-02-14

Honda與Nissan合併案正式宣告破局2025-02-13

福斯美規Golf GTI／Ｒ開賣2025-02-13

賓利啟用全新品質與技術中心2025-02-14

「Peugeot 2008休旅」升級油電試駕2025-02-13

相關新聞

SCFI連5黑！美東線跌逾12％　業者估3月運價也無上漲跡象

SCFI連5黑！美東線跌逾12％　業者估3月運價也無上漲跡象

今年航空運量可望回到疫情前　最高上看6178萬人次

今年航空運量可望回到疫情前　最高上看6178萬人次

台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

福斯「最便宜電動車」公布設計圖！3月概念首演、定價新台幣70萬內

福斯「最便宜電動車」公布設計圖！3月概念首演、定價新台幣70萬內

Lexus NX250日本宣告6月停產！純汽油車型告終、僅剩3動力編成

Lexus NX250日本宣告6月停產！純汽油車型告終、僅剩3動力編成

讀者迴響

熱門文章

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣！改裝套件售價折合新台幣90萬

「全新TOYOTA RAV4」開賣更帥、更霸氣！改裝套件售價折合新台幣90萬

Lexus NX250日本宣告6月停產！純汽油車型告終、僅剩3動力編成

Lexus NX250日本宣告6月停產！純汽油車型告終、僅剩3動力編成

改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場！配備不比高規油電差

改款「新三菱Outlander汽油入門款」登場！配備不比高規油電差

Volvo「最速電動休旅」EX30 Ultra試駕！預售179萬、科技配備滿載

Volvo「最速電動休旅」EX30 Ultra試駕！預售179萬、科技配備滿載

預售139.9萬！台灣Opel「新7人座MPV」開賣　單一長軸1.5柴油動力

預售139.9萬！台灣Opel「新7人座MPV」開賣　單一長軸1.5柴油動力

台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

台灣Infiniti「QX60 2.0T」官網上架！雙車型、2.0渦輪動力更省稅

Honda與Nissan合併案「正式宣告取消」！雙方聲明曝破局原因

Honda與Nissan合併案「正式宣告取消」！雙方聲明曝破局原因

福斯美規新一代Golf GTI、Golf R開賣！僅自排車型、漲價添配備

福斯美規新一代Golf GTI、Golf R開賣！僅自排車型、漲價添配備

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366