全球「電動車、PHEV油電車」1月狂賣130萬輛　比去年同期飆漲18%　

▲根據《Rho Motion》數據，全球2025年1月電動車、PHEV油電車共售出約130萬輛，較去年同期飆漲18%。（圖／翻攝自Tesla，圖為示意圖）



記者林鼎智／綜合報導

2024年全球電動車、PHEV插電式油電車共銷售1,700萬輛，而今年2025年一月數據也出爐，甚至還比去年同期飆漲18%，也讓分析師認為今年後勢看漲。

據《Rho Motion》公布的數據，2025年1月全球電動車、PHEV油電車共賣出約130萬輛，不但比去年同期成長18%，各大主要市場也有好表現。其中美國在川普重回白宮、考慮增加關稅下，美國和加拿大1月份共賣出約13萬輛，顯見電動車需求仍在。

▲法國針對PHEV開徵車重稅，則使當地1月銷量下滑。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為示意圖）

大陸市場方面，1月售出約70萬輛電動車及PHEV油電車，相較2024年12月銳減35%，但比去年同期則成長12%，主要是受到農曆年影響；至於歐洲最大汽車市場德國，則較同期成長40%；法國則是在針對PHEV開徵稅收下，使1月電動車及PHEV油電車銷量衰退。

台灣市場方面，1月份電動車共掛牌2,209輛，相較去年同期1,213輛成長82.1%，同時1月份電動車也佔總掛牌2.7%。