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福斯「最便宜電動車」公布設計圖！3月概念首演、定價新台幣70萬內

▲福斯ID.1預告、ID.Life概念車。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯公布「最便宜電動車」ID.1設計圖，並確定將在3月概念首演。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）在釋出「最便宜電動車」ID.1首張預告後（報導請點此），現在原廠也再度公布ID.1的設計草圖，並確定在3月以概念車形式亮相，並在2027年正式上市，售價落在20,000歐元左右，折合新台幣約68.3萬。

福斯ID.1將作為已停產VW Up！的後繼車型，該車也是福斯規劃2年內上市的9款新車之一，主打都會通勤使用，具有小巧靈活身形。新ID.1的設計草圖是由福斯設計總監Andreas Mindt繪製，官方形容該車「結合大膽自信與簡約，將功能性、風格融合在一起」。

▲福斯ID.1設計圖 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯ID.1設計圖 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲ID.1該設計圖由福斯設計總監Andreas Mindt繪製，新車將搭載MEB短軸平台。

福斯ID.1將搭載MEB短軸電動車平台，該平台將用於集團緊湊型電動車，採單馬達前驅、小型電池組，屆時還會有Skoda、Seat等雙生車款，在共用平台、零件下降低生產成本。

福斯預計在2027年於歐洲推出9款新車，這9款新車都經過深思熟慮、以衝刺銷量擴大產品陣容，其中也包括T-Roc電動車、Golf電動車等，目標在2030年成為全球技術領先的汽車製造商。

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