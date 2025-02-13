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預售139.9萬！台灣Opel「新7人座MPV」開賣　單一長軸1.5柴油動力

▲Opel Combo。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel總代理歐吉汽車展開Combo預售，採單一長軸7人座車型，預售價139.9萬。（圖／翻攝自Opel，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Opel台灣總代理歐吉汽車今（13）宣布全新Opel Combo 7人座MPV展開預售，預接單價139.9萬，只要3,000元訂金即可下訂，可享有5年或15萬公里延長保固，6月前下訂還可獲得價值2萬元的現金禮包，可購車直扣或折抵選配件。

歐吉汽車表示，此次全新Opel Combo採長軸旗艦版單一車型，車長4,760mm，並搭載1.5升柴油動力、標配Imtelli-Lux LED矩陣式頭燈，也是同級唯一標配矩陣式LED頭燈車款。新Combo採車身同色前後保桿、雙側烤漆防護板，提升都會時尚質感，同時還具有Level 2駕駛輔助系統，提供完整行車防護。

▲Opel Combo。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Combo。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Combo。（圖／翻攝自Opel）

▲新Combo採1.5升柴油動力，具有130匹馬力／30.6公斤米扭力。

Opel Combo與雪鐵龍Berlingo為雙生車，海外還有5人座短軸、BEV電動車（報導請點此）與Cargo商用版本，選擇多元；座艙佈局則為雙10吋數位儀表、中控螢幕，此次導入台灣市場的長軸7人座也有靈活空間。至於動力則以1.5升柴油4缸引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力130匹／30.6公斤米扭力。

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關鍵字：汽車MPV7人座Opel歐寶歐吉Combo柴油矩陣頭燈預售Berlingo

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