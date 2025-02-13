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福斯美規新一代Golf GTI、Golf R開賣！僅自排車型、漲價添配備

▲福斯美規Golf GTI、Golf R。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯美規Golf GTI、Golf R發表，兩車型都有漲價，並且僅提供自排車型。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美福斯（Volkswagen）發表2025年式Golf GTI、Golf R，不過目前美規Golf GTI、Golf R 僅剩販售自排車型，配備多有升級，不過售價也有明顯調漲。

美規Golf GTI售價自32,445美元（折新台幣106.4萬），較先前調漲480美元（折新台幣約1.6萬），不過新一代GTI也換上新的前保桿、重新設計的頭燈，車色也增添金屬銀、金屬藍塗裝，同時標配18吋輪圈、可發光廠徽、橫貫燈條等。

▲福斯美規Golf GTI、Golf R。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯美規Golf GTI、Golf R。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲美規GTI新增車色，標配18吋輪圈，座艙也升級12.9吋中控螢幕。

內裝則換上Carbon Gray飾板、新款12.9吋中控螢幕，另外也換回方向盤實體快控鍵，具有15W手機無線充電板、IQ.Drive輔助系統。動力方面則同樣維持2.0升4缸渦輪引擎，具有245匹馬力，並取消手排，僅剩7速雙離合自手排變速箱。

美規新一代Golf R方面，售價則調漲1,435美元，來到47,100美元起（折合新台幣約155萬），配有19吋鍛造輪圈，較改款前在輕20%，座艙也配有通風加熱Nappa真皮雙前座椅、後座加熱功能及天窗，另外也有新的飾板、免鑰匙系統、Harman Kardon音響與15W手機無線充電板，熱血買家還可選配輕量化套件，在採用織布座椅、Akrapovic鈦合金排氣系統下還能減重6.8公斤。

▲福斯美規Golf GTI、Golf R。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯美規Golf GTI、Golf R。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Golf R也增添雙前座通風加熱Nappa真皮座椅、後座加熱功能及天窗，熱血買家還可選配輕量化套件，其中也包含Akrapovic鈦合金排氣系統。

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