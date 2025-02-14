Lexus NX250日本宣告6月停產！純汽油車型告終、僅剩3動力編成

▲Lexus日本官網宣告NX250汽油車型將在6月停產。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus現行第2代NX休旅於2021年上市（報導請點此），動力涵蓋自然進氣、渦輪、油電、插電式油電等多元選擇，不過最近日本Lexus官網卻公告，將在今年6月停產NX250汽油車型，意味著這款2.5升4缸汽油自然進氣引擎將告終。

▲Lexus日本官網並未說明停產原因，不過考量到電動化策略與當地銷售，也讓原廠決定停產純汽油車型的NX350。



Lexus NX250搭載A25A-FKS 2.5升4缸自然進氣引擎，具有最大馬力205匹／24.6公斤米扭力，靜止加速破百為8.7秒，也是日本市場中唯一的純汽油車型。儘管官方並未說明停產原因，但外界預料此舉也是因為NX250在當地銷量不佳，多以油電動力為主。

▲NX250搭載A25A-FKS 2.5升4缸自然進氣引擎，具有最大馬力205匹／24.6公斤米扭力。



在日本停產NX250後，當地將僅剩NX350（2.4升渦輪、279匹）、NX350h（2.5升油電、綜效243匹）、NX450h（2.5升插電式油電、綜效309匹）。台灣也是全球Lexus NX提供最多動力的市場，而NX也是品牌最暢銷車型，去年一共賣出12,474輛，其中入門NX200（2.0升4缸自然進氣引擎，173匹）更是銷售主力，全車系售價自171萬-284.5萬。

▲台灣市場方面，Lexus NX去年一共賣出12,474輛，其中入門NX200（2.0升4缸自然進氣引擎，173匹）更是銷售主力，全車系售價自171萬-284.5萬。