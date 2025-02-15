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【周焦點】HONDA、Mazda休旅上市　歐系7人座預售　日系中型房車下架

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周有不少亮點新車上市，但也有經典日系房車正式下台一鞠躬，在新車市場上，台灣本田2月推出CR-V、HR-V特仕車，升級多項配備不加價；Mazda 3、CX-30推出新年式，還找來帥氣的王牌投手代言；Opel Combo 7人座MPV釋出預售價，預計第2季上市！

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

▲HONDA CR-V、HR-V推出超極選特仕車。

去年HONDA CR-V推出好評的99.9萬特仕車，今年2月再出招，針對HR-V、CR-V指定車型升級3大配備（連結），全新超極選特仕車提供3大配備，包含360度環景、BSI盲點偵測、前後偵測雷達，另加送5年延長保固，其HR-V最低83.9萬就能享有上述重點配備。

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Mazda 3、CX-30休旅推出新年式，新增全新矚目的入門款。

台灣Mazda持續支持台灣體育界，此次找來味全龍王牌投手徐若熙代言（連結），推出新年式Mazda 3、CX-30休旅，新年式重點放在全新增的入門款，不僅擁有更划算的售價與配備，從88.8萬起就能享有超值的Mazda新車。

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

▲Opel Combo預計今年第2季上市。

台灣今年又有7人座MPV新選擇，台灣Opel公告Combo 7人座開始接單（連結），預售價139.9萬起，採長軸7人座配置，搭載1.5升柴油渦輪，可享有5年或15萬公里延長保固，6月前下訂還可獲得價值2萬元的現金禮包，可購車直扣或折抵選配件。

▲新年式Mazda CX-30、Mazda 3開賣；台灣本田CR-V、HR-V特仕車；Opel Combo 7人座MPV預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱Grand Lancer告別台灣，最便宜的70萬有找中型房車完結。

從去年開始出清的國產三菱Grand Lancer，於今年2月正式告別台灣市場（連結），宣告70萬以下國產中型房車終結，而三菱Grand Lancer停產後，未來產線、價格帶預計會由全新的小休旅Xforce來補上。

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關鍵字：一周焦點HONDACR-VMazda 3CX-30OpelCombo

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