TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市油耗上看28km／L！台灣註冊埋伏筆

▲日本原廠計劃以TOYOTA Raize延伸推出全新7人座！（預想圖／翻攝自《日媒自動車情報》）

記者徐煜展／綜合報導

作為日本TOYOTA神車之一的Raize小休旅，有望在今年迎來全新的Raize Space 7人座版本，採用集團最新的1.2升油電系統，將具有上看28km/L出色的油耗水準，而備受關注的Raize Space，事實上日前台灣已悄悄完成註冊！

▲Raize Space尺碼將放大，帶來更好的空間規劃。

TOYOTA小休旅除了有Yairs Cross外，日本還另有人氣王Raize，其尺碼僅有3,995x1,695x1,620mm，加上靈活的用車機能，在日本相當暢銷，而日本原廠計劃以Raize的高人氣，延伸推出Raize Space 7人座，日本、台灣都已相繼完成Raize Space車名註冊。

▲Raize Space預計採用最新的e-Smart Hybrid油電系統。

Raize Space尺碼將再度放大，利於7人座空間發展，相較標準款不足4米車長，Raize Space尺碼預計來到4,295x1,700x1,860mm水準，而外型上，將採用TOYOTA最新世代的家族設計語彙，導入Prius、Camry等風格，不排除將在Raize改款之際，推出Raize Space與全新的造型作為改款重點。

動力來自大發Daihatsu的1.2升油電系統，該動力目前已搭載在TOYOTA Raize、大發Rocky雙生休旅上，名為e-Smart Hybrid的油電系統是TOYOTA小車常見配置，該動力擁有出色的28km/L油耗水準。