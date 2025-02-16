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TOYOTA將發表「第3代氫燃料電池」！成本大幅降低續航力耐用性更強

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車巨擎 Toyota 不僅致力於油電以及電動車的發展，在氫能源方面也不餘遺力，並且在近日宣布將發表全新第三代燃料電池系統。

▲Toyota 宣布將發表第三代氫燃料電池技術。

Toyota 第三代燃料電池系統將於 2 月 19 日在東京國際氫能與燃料電池博覽會上亮相，官方表示該系統將邁出重要一步，換上創新的電池設計和製造流程，預期可以大幅降低成本。

除了成本更低廉之外，Toyota 表示最新的燃料電池系統其耐用性還會提高一倍，整體耐用度可與傳統柴油引擎媲美。此外，官方也表示氫燃料系統的效率也提高，約可增加 20% 的續航里程。目前 Mirai 的續航里程約為 647 公里，意味著燃燒效率提高更能進一步吸引消費者。

Toyota 表示第三代燃料電池系統可以安裝在乘用車、商用車、船舶、火車和固定發電機上，預計將於 2026 年後正式上市，並先後在北美、歐洲、中國和日本等市場販售。

Toyota Mirai 自 2014 年推出以來，在全球市場已售出約 28,000 輛，同時該品牌所開發的燃料電池系統也被應用在從公車、發電機等超過 2,700 種硬體當中。

Toyota Mirai 曾於 2023 年由和泰汽車宣布以專案引進，將合國內工業氣體廠商聯華林德和座，規劃於台南樹谷園區完成加氫站的建置，並於 2024 年年初正式展開試運行計劃。雙方將共同邁出 FCEV 在台灣的第一步，期許能協助政府完善相關的法令規範，為台灣淨零轉型貢獻一份心力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

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關鍵字：TOYOTA豐田氫燃料電池氫氣車汽車新車電動車新能源

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