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「TOYOTA全新休旅」台灣暖身今年上市！開放登記想買要靠抽籤

▲台灣和泰正式官宣Land Cruiser 250，已經讓不少潛在車主手癢準備搶單。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰正式官宣Land Cruiser 250，已經讓不少潛在車主手癢準備搶單。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰日前公告2025今年重點計劃，其中終於正式透露要導入Land Cruiser 250全新休旅，而近來台灣原廠正在為今年第2季上市暖身籌備中，準備開放消費者意願登記，屆時想買還得靠運氣、靠抽籤！

▲台灣和泰正式官宣Land Cruiser 250，已經讓不少潛在車主手癢準備搶單。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Suzuki Jimny甚至豪華的Land Rover Defender都帶來可觀銷量，TOYOTA Land Cruiser 250在市場上絕對有很高熱度。

自台灣原廠正式官宣TOYOTA Land Cruiser 250後，已經為市場帶來超高的人氣與討論聲量，近年來台灣越野休旅消費市場潛力越來越高，從最便宜的Suzuki Jimny，甚至高價的Land Rover Defender都為各自品牌貢獻可觀的銷量，而如今掛上牛頭牌的Land Cruiser 250，勢必也會成為越野休旅市場的震撼彈！

▲台灣和泰正式官宣Land Cruiser 250，已經讓不少潛在車主手癢準備搶單。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣首波將以2.8升柴油動力為主。

TOYOTA Land Cruiser 250已經讓不少潛在車主躍躍欲試，為了求競爭公平，台灣原廠已開放Land Cruiser 250意願登記，後續也會為登記的消費者，釋出抽籤名額，也就是說未來想入主Land Cruiser 250，就得看消費者運氣。

台灣導入的Land Cruiser 250規格，已日前台灣和泰釋出資料得知，首批將以2.8升柴油渦輪搭配48V輕油電為主，至於未來是否有汽油渦輪甚至日本當時首發的First Edition特仕車，就待原廠後續通知。售價上，以去年英國上市車型參考，英國售價英鎊 74,995 元起，折合新台幣約306萬左右。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser LEXUSGX油電7人座越野

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