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「TOYOTA分手BMW」找新歡Mazda合作！下一代Supra將搭新6缸引擎

▲TOYOTA傳與Mazda合作下一代Supra。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA傳與Mazda合作下一代Supra。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

互為雙生車的TOYOTA Supra與BMW Z4，下一代車型雙方將各分道揚鑣，隨著TOYOTA GR Supra日前推出的最終特仕車，也就代表將迎來下一代大改款，與其花費成本開發新引擎，日前海外傳出TOYOTA有意找Mazda合作，為Supra找到合適的6缸新引擎！

▲TOYOTA傳與Mazda合作下一代Supra。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Supra迷人的6缸動力將延續。（預想圖／翻攝自《Bestcar》）

新生代Mazda CX-60、CX-90等豪華休旅，帶來矚目的全新6缸引擎與後驅平台，而TOYOTA據傳看上了Mazda的6缸引擎技術，雙方傳出將有進一步互動與合作，為新一代Supra找到新引擎方向。

目前在售的TOYOTA Supra動力變速箱都來自BMW技術，有常見的BMW B48的2.0升渦輪，以及高規的B58 6缸渦輪，TOYOTA、BMW未來可能不再合作Supra，但有了Mazda技術加持，能為Supra繼續維持6缸動力，來延續喜愛6缸聲浪的性能消費者。

▲MAZDA CX-60

▲Mazda CX-60、CX-90等新生代車款都具有6缸動力。

事實上，Mazda全新的3.3升6缸引擎，性能帳面數據都比BMW來得出色，其還能搭配輕油電系統，繳出345匹馬力，而這具引擎改裝、升級潛力頗高，未來TOYOTA、Mazda真的有望合作下一代Supra，有望突破到400匹馬力水準。

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關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR YarisBMW

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