TOYOTA「第3代氫燃料系統」2／19發表！續航升級、MIRAI有望迎改款

▲TOYOTA宣布將在2／19展演全新第3代氫燃料系統，將具有更耐用、續航力提升且降低成本等優勢。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA集團宣布第3代燃料電池系統將在2／19舉行的「H2&FC EXPO氫能暨燃料電池展」發表，新系統提高了耐用性、續航里程，並且藉由電池設計及製造流程的優化降低成本，還能擴大應用在其他載具。

TOYOTA最早於2014年推出MIRAI氫燃料電池電動車（FCEV）、並在2021年推出第2代改款車型，目前已在全球30多個市場累計販售28,000輛，並在2019年開始供應氫燃料電池系統，擴大應用在巴士、火車、固定式發電機等。此次隨著第3代氫燃料系統到來，加上MIRAI五年改款步調，似乎也意味著即將迎來新一代MIRAI。

▲TOYOTA最早將氫燃料系統用在MIRAI上，目前也擴大應用在大型商用車、船舶等，圖為第2代MIRAI。



據官方表示，第3代燃料電池系統提高了耐用性，相當於柴油動力，免維護，並且續航里程也較先前提升20%，並且在燃料電池技術上也能降低成本。TOYOTA表示，這套燃料電池系統可用在乘用車、火車、船舶及大型商用車上，並且將具有媲美柴油引擎的耐久性、高輸出，以更小巧的體積安裝在各式商用車上，預計2026年起就會在日本、歐洲、北美、大陸等市場推出。

▲第3代氫燃料系統體積更小、耐用度提升，後續也可能意味著MIRAI有望迎來改款。