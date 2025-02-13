212萬起！改款「新BMW 2系列雙門跑車」開賣　性能M2沒缺席

▲BMW 2系列Coupe跑車發表，性能M2還有手排可選！（圖／翻攝自BMW、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汎德總代理於2月13日正式發表小改款2系列Coupe雙門跑車，此次重點針對外觀升級，並提供全新車色選擇，而性能的M2一同登場，不僅有手排可選，馬力性能再強化，肯定讓不少熱血車迷流口水！

▲2系列Coupe售價212萬起，新增2種新車色。

車系編成上，BMW 2系列Coupe提供220i M Sport，售價212萬，而性能化的M240i xDrive仍持續提供，開價306萬，外型小改款變化不多，於水箱護罩處進行鍍鉻飾面點綴、側裙也改與車身同色，並新增2款車色（Vegas Red紅、Zandvoort Blue藍），在M Sport與黑化空力套件下，也具有燻黑燈組、後擾流板等，仍維持帥氣、動感跑格感。

220i M Sport採熟悉的B48 2.0升4缸渦輪引擎，具有184匹馬力；M240i Coupe則搭載3.0升6缸汽油渦輪引擎，具有374匹最大馬力，2款都搭配8速手自排變速箱。

▲BMW M2一同登場，自排、手排售價375萬。提供45萬的碳纖維選配套件。

性能更狂暴、更兇狠的M2 Coupe帶來自排、手排2款車型，均開價375萬，外觀採雙腎形M橫柵式水箱護罩、下氣壩等，因應一軍性能家族，M2採更霸氣的有雙邊4出黑化尾管、前19吋／後20吋M雙幅式銀色輪圈。

▲內裝格局大致不變，換上新式的12.3吋數位儀錶。

新2系列Coupe、M2座艙方面，皆換上12.3吋數位儀表、14.9中控螢幕與BMW OS 8.5系統，其中220i M Sport或M240i xDrive皆導入多項配備，包含頂級水晶中控套件；而M2則有Vernasca包覆的M Sport座椅等，另外也可選配M碳纖維桶椅。

M2在動力趁著小改款之際升級，維持代號S58的3.0升6缸雙渦輪引擎，配上8速M Steptronic自排變速箱，還能選擇6速手排，動力相較過去馬力提升20匹來到480匹，3.9秒完成破百加速衝刺。