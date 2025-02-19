福斯「正7人座休旅」亮相！搭第5代EA888引擎、272匹大空間

▲福斯上汽大眾發表Teramont Pro全尺寸7人座休旅，該車其實就是美規Altas雙生車。（圖／翻攝自上汽大眾，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在去年9月大陸工信部文件曝光後（報導請點此），福斯大陸合資企業上汽大眾也正式發表「新7人座休旅」Teramont Pro（大陸車名為途昂Pro），該車其實就是美規Altas雙生車，具有流線外型、並搭載EA888 evo5動力。

新Teramont Pro車長5,158mm、車寬1,991mm、車高1,788mm，軸距為2,980mm，車頭採雙層頭燈設計、封閉式水箱護罩，乍看下像電動車，由保桿下方的進氣壩導流冷卻，並具有平整化車門把手；車尾則採Pixel設計元素的橫貫式尾燈，透過後擾流增添流線造型。

▲Teramont Pro相較改款前車格再放大。



座艙方面則有數位儀表、懸浮式中控螢幕與副駕資訊娛樂螢幕，另外也提供後座娛樂系統，並提供全景天窗、Harman Kardon音響系統、30色環艙氛圍燈及香氛裝置，座椅也有通風、按摩及電動腿托等功能。

▲車室除了有副駕螢幕外，後座也可選配後座娛樂系統，其他也配備全景天窗、Harman Kardon音響系統、香氛裝置等。



動力上，Teramont Pro搭載第5代EA888 引擎，在2.0升4缸汽油渦輪、DSG 7速雙離合自手排與4Motion 4驅系統下，具有272匹馬力／40.8公斤米扭力，較先前增加了52匹／5.1公斤米，可在7.6秒完成靜止加速破百。新Teramont Pro也具有DCC主動控制底盤系統、IQ Pilot駕駛輔助系統，同時還有遠端停車輔助功能。

▲動力採第5代EA888引擎，具有272匹馬力／40.8公斤米扭力，較先前增加了52匹／5.1公斤米。