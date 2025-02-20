Nissan「油電7人座MPV」走出日本進軍東南亞！台灣今年2款新車再等等

▲日本熱銷的Nissan Serena e-Power即將進軍東南亞！將出現左駕版。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan Serena e-Power即將進軍東南亞市場，屆時有望出現左駕版本，讓導入台灣機會可能性再提高，這款熱銷的7人座MPV，不僅是日本暢銷車款，有了進軍東南亞計劃，讓不少台灣、東南亞車迷超期待！

▲Nissan Serena擁有3排7人座配置，最多可來到8座。

新一代Nissan Serena e-Power自發表以來，搭載第2代e-Power油電，1.4升引擎作為發電使用，仰賴163匹馬力、32.1公斤米扭力的電動馬達作輸出，能繳出20.6Kkm/L平均油耗，依東南亞地區不同，除了有右駕版外，甚至不排除會有左駕規格登場。

▲台灣原廠今年開始將有2款新車導入，Qashqai也是呼聲相當高車款。

事實上，台灣Nissan從去年開始陸續送走Juke、Altima等車系，如今僅剩Sentra、Kicks、X-Trail、Ariya等4款車，而台灣原廠也表示，今年開始將有2款e-Power新車陸續導入，隨著Nissan Serena走出日本，似乎也給了台灣市場不少想像空間。

台灣市場規劃上，關於2款e-Power新車目前原廠尚未透露，但以國外產品線來看，其跨界休旅Qashqai定位在Kicks、X-Trail之間，剛好能填補Juke的價格帶，且Qashqai也有e-Power動力，Qashqai、Serena動向都值得關注期待。