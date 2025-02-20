Volvo「全新旗艦電動房車」預計3月見！超大豪華空間續航600公里

▲Volvo全新ES90預計3月5日登場！（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

繼EX90旗艦電動休旅後，全新ES90鎖定旗艦電動房車而來，海外預計3月5日與全球車迷見面，具備近5米車長、超過3米軸距豪華空間，重新定義品牌旗艦房車！

▲ES90比油車將具有更奢華的車室空間。

台灣去年送走停售油車的S90，而即將登場的ES90未來有望重返台灣市場取代S90地位，從海外流出的資料得知，ES90尺碼預計來到4,990x1,945x1,547mm、軸距達3,102mm，ES90電動車軸距比油車的S90多了41mm，加上電動車平整化優勢、全新的豪華科技配備加持，可以想像ES90具有更奢華、舒適的車室空間！

▲電池容量將來到111kWh，續航力約600公里。

EX90帶來全新的SP2電動車平台，ES90技術將與EX90看齊，並採用111kWh電池，續航力約有600公里表現，並提供雙馬達四驅、單馬達後驅各種版本，雙馬達四驅車重約2,600公斤，單馬達有2,500公斤。

ES90將維持Volvo品牌向來注重高水準車輛安全，來自EX90上的LiDAR光學雷達系統也不會缺席，具有更安全、完整的駕駛輔助技術。