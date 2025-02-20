馬自達將推出「新款小型休旅」！設計草圖曝光、傳將是CX-20

▲馬自達小型都會休旅設計草圖曝光，外界推測有望是CX-20，可能採油電動力。（圖／翻攝自Thailand Board of Investment，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）宣布將在泰國投資1.5億美元生產電動休旅，預計2028年推出5款新車，包括Hybrid油電、電動車等，同時也悄悄透露一款都會小型休旅設計圖，日媒推測很可能更小型的CX-20，並且將採油電動力！

這些設計圖是在一場泰國投資促進會（連結請點此）的照片上，由馬自達總裁毛籠勝弘（Masahiro Moro）與泰國總理貝丹東·欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra）合影的內容中。從設計草圖中可見，這款車採檸檬綠車色、並具有類似下一代CX-5的設計語彙，具有大尺寸輪圈、較誇大的車身線條。

▲從設計草圖可見，這款小型都會休旅具有馬自達新世代的設計語彙，並具有雙出尾管設計。



儘管目前沒有太多消息，但日媒《Creative Trend》認為該車將是比CX-3、CX-30更小的休旅產品，並且從車尾的雙出排氣管來看，並不是小型電動休旅，反倒有可能是油電休旅。雖然官方並未證實，但毛籠勝弘也提到推出新款小型休旅的可能性，並會帶來獨特的電動化產品，並將泰國作為小型車的生產據點，出口至日本、東盟市場。