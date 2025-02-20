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特斯拉Cybertruck獲NHTSA撞測5星　正面撞測後前擋玻璃保留完好

▲特斯拉Cybertruck撞測 。（圖／翻攝自NHTSA）

▲特斯拉Cybertruck獲NHTSA撞測5星評等，受測車輛為頂規3馬達版本的Cyberbeast。（圖／翻攝自NHTSA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

NHTSA美國國家公路交通安全管理局公布最新撞測成績，名單中包括特斯拉Cybertruck、福特F-150 Lightning等，這2款電動皮卡都榮獲最高5星評等，其中Cybertruck更在正面撞測時前擋風玻璃保留率100%。

NHTSA測試的正是特斯拉Cybertruck頂規3馬達版本的Cyberbeast，撞測報告多達數十頁（連結請點此），其中也提到Cyberbeast正面障礙物撞測後「擋風玻璃保留率100%，無受到侵入」，同時撞擊過程中，駕駛、副駕車門皆保持關閉狀態，撞測後也可開啟車門。

▲特斯拉Cybertruck撞測 。（圖／翻攝自NHTSA）

▲特斯拉Cybertruck撞測 。（圖／翻攝自NHTSA）

▲Cyberbeast在副駕正面撞擊、抗翻滾測試項目中拿到4星。

不過NHTSA撞測報告中也指出，Cyberbeast駕駛、副駕膝部氣囊並未彈出，特斯拉表示是針對特定測試而設計，其他像是柱狀側面撞擊也表現出色，唯一一項拿到4星的則是抗翻滾及副駕正面撞擊測試。

除了特斯拉Cybertruck之外，福特F-150 Lightning也同樣獲得NHTSA 5星評價的電動皮卡，不過3馬達的Cyberbeast售價則要來得高，當地售價為99,990美元，折合新台幣約327.6萬。

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關鍵字：汽車電動皮卡特斯拉TeslaCybertruckCyberbeastNHTSA撞測美國國家公路交通安全管理局

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