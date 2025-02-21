勞斯萊斯推「品牌史上最強電動車」！黑牌版Spectre挑戰性能極限

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 日前正式發表 Black Badge Spectre，成為品牌史上性能最強大的車款，擁有 659 hp / 1,075 Nm 的動力輸出，展現超越以往的駕馭感受。不僅挑戰 Rolls-Royce 的性能極限，也呼應了品牌客戶對極致動態表現的渴望。

Black Badge Spectre 延續 Black Badge 車系的「黑標」風格，推出全新 Vapour Violet 車色，靈感來自 1980、1990 年代的霓虹燈文化。此外，客戶可選擇 Iced Black 消光黑色引擎蓋，以及 23 吋五輻鍛造鋁圈，營造更具侵略性的視覺效果。內裝部分，座艙導入 5,500 顆 LED 星光點綴的「無限標誌」飾板，搭配手工打造的技術纖維飾板，突顯 Rolls-Royce 精湛的工藝水準。

Black Badge Spectre 具備兩項創新的駕駛模式，靈感來自於二戰時期裝配 Rolls-Royce Merlin 引擎的飛機。在「無限模式」下，駕駛僅需按下方向盤上的 ∞ 按鈕，即可釋放全部動力，提供更加直接的油門反應。此外，「Spirited Mode」則允許駕駛在起步時同時踩下油門與剎車，待儀表提供視覺與觸覺回饋後鬆開剎車，即可瞬間爆發 1,075 Nm 的扭力，使車輛在 4.1 秒內完成 0-60 mph 加速。

Rolls-Royce 在開發 Black Badge Spectre 時，透過分析全球 Black Badge 車主的駕駛數據，發現他們習慣以短時間內最大功率輸出來駕駛車輛，因此調校方式也更符合這類駕駛風格。此外，品牌為部分特定客戶打造了一批「隱密測試車」，以獲取真實回饋，進一步調整最終量產版的表現。隨著 Black Badge Spectre 的推出，Rolls-Royce 不僅再次突破自我，更讓品牌的電動化願景進一步深化至極致豪華市場。