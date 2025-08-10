ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

圖文／7Car 小七車觀點

多數人學開車的第一台教練車，可能是平凡到記不住車型的家用轎車，但對於參加 Porsche Track Experience 進階課程的學員來說，這一切將完全不同。Porsche 近期宣布，在位於美國阿拉巴馬州的 Barber Motorsports Park，將正式引入搭載 Manthey Racing 套件的 911 GT3 RS，提供給高階駕訓班學員使用，開啟更接近真實賽車的駕駛體驗。

這輛 GT3 RS 本身就是品牌市售車系中最極端的代表，配備近似於利曼賽車等級的空力套件。而 Manthey Racing 作為 Porsche 旗下位於紐柏林的性能開發部門，為這款車打造了專屬升級，包括更大的前下擾流板、導流翼片、擴大後下擴散器與尾翼，以及取代後擋風玻璃的碳纖維鰭狀面板。官方數據顯示，在時速 285 km/h（177 mph）時可產生高達 2,200 磅的下壓力，比標準版 GT3 RS 提升約 20%。同時，懸吊換上剛性更高的彈簧與半主動可調避震器，煞車系統則升級為不鏽鋼油管配置，讓制動更穩定。

這套升級車將出現在三種高階課程中，包括為期三天的 Masters RS、四天的 Masters RSR，以及僅限邀請的 Masters TR。其中 RS 與 RSR 班的訓練內容，更以取得美國 SCCA 全級別競賽駕照為目標。對學員而言，GT3 RS Manthey 的賽道表現接近 911 GT3 Cup 賽車，擁有相同引擎與媲美專業賽車的下壓力，正是體驗極限駕駛與賽車操控的絕佳平台。

至於費用方面，三天的 Masters RS 課程報名費為 9,700 美元，雖然價格不低，但在同級賽車駕訓課程中屬於合理水準。Porsche 表示，搭載 Manthey 套件的 GT3 RS 已經正式投入使用，並將在 Barber 賽道服役至 2026 年春季。對想要在駕訓課程中直上最硬派 911 的車迷來說，這將是一個難得的機會。 至少在這種駕訓課上，車主可以盡情感受 GT3 RS Manthey 的極限，而不用在其他彎道上「找機會」展現身手。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911GT3RSManthey套件汽車跑車超跑新車改裝賽道駕訓課程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

推薦閱讀

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

台灣車市價格戰開打「進口車賣國產價」！10天接單450張急追加配額

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

398萬起！Sunlight自走式露營車再添新款　大空間還有乾溼分離浴室

最新文章

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

賓利推出全新客製化選項2025-08-10

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

福斯廂型車T7化身貨卡車2025-08-09

熱門文章

【周焦點】比亞迪將登台、TOYOTA MG促銷2025-08-09

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

保時捷高階駕訓班開911 GT3 RS上課2025-08-10

Bugatti全新高訂超跑計畫首作亮相2025-08-10

Honda再調整策略電動車並非唯一解2025-08-10

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表2025-08-09

Nissan「Altima雙生車」改款亮相2025-08-09

關稅重創車市累計損失破117億美元2025-08-10

HONDA將推「新一代7人座休旅」2025-08-04

「MG全新休旅」空間更勝HS最快今年見2025-08-08

相關新聞

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

保時捷業務「逆向超車」被停職了！公司聲明稿曝光

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

「新一代TOYOTA RAV4」雙生休旅現身！2.0升油電、3種動力台灣敲碗想要

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Bugatti「全新高訂超跑計畫」首作亮相！一對一客製化1年僅打造2輛

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Honda再次調整策略「電動車並非唯一解答」！預算減3成撤下銷量目標

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

Nissan「Altima雙生車」改款曝！雙動力、新面貌看齊電動N7

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366