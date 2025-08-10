保時捷超狂高階駕訓班「讓你開911 GT3 RS上課」！上完能獲賽車駕照

圖文／7Car 小七車觀點

多數人學開車的第一台教練車，可能是平凡到記不住車型的家用轎車，但對於參加 Porsche Track Experience 進階課程的學員來說，這一切將完全不同。Porsche 近期宣布，在位於美國阿拉巴馬州的 Barber Motorsports Park，將正式引入搭載 Manthey Racing 套件的 911 GT3 RS，提供給高階駕訓班學員使用，開啟更接近真實賽車的駕駛體驗。

這輛 GT3 RS 本身就是品牌市售車系中最極端的代表，配備近似於利曼賽車等級的空力套件。而 Manthey Racing 作為 Porsche 旗下位於紐柏林的性能開發部門，為這款車打造了專屬升級，包括更大的前下擾流板、導流翼片、擴大後下擴散器與尾翼，以及取代後擋風玻璃的碳纖維鰭狀面板。官方數據顯示，在時速 285 km/h（177 mph）時可產生高達 2,200 磅的下壓力，比標準版 GT3 RS 提升約 20%。同時，懸吊換上剛性更高的彈簧與半主動可調避震器，煞車系統則升級為不鏽鋼油管配置，讓制動更穩定。

這套升級車將出現在三種高階課程中，包括為期三天的 Masters RS、四天的 Masters RSR，以及僅限邀請的 Masters TR。其中 RS 與 RSR 班的訓練內容，更以取得美國 SCCA 全級別競賽駕照為目標。對學員而言，GT3 RS Manthey 的賽道表現接近 911 GT3 Cup 賽車，擁有相同引擎與媲美專業賽車的下壓力，正是體驗極限駕駛與賽車操控的絕佳平台。

至於費用方面，三天的 Masters RS 課程報名費為 9,700 美元，雖然價格不低，但在同級賽車駕訓課程中屬於合理水準。Porsche 表示，搭載 Manthey 套件的 GT3 RS 已經正式投入使用，並將在 Barber 賽道服役至 2026 年春季。對想要在駕訓課程中直上最硬派 911 的車迷來說，這將是一個難得的機會。 至少在這種駕訓課上，車主可以盡情感受 GT3 RS Manthey 的極限，而不用在其他彎道上「找機會」展現身手。