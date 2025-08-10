賓利推出「全新客製化選項」！內裝風格突破極限　材質＆顏色隨你配

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 宣布針對旗下 Mulliner 客製化服務進行更新，進一步擴展 Continental GT、Flying Spur 與 Bentayga 的個性化選項。根據原廠說法，目前已有四分之三的新車配備 Mulliner 客製化內容，顯示愈來愈多車主希望打造專屬的夢想座駕。本次更新提供豐富的內裝材質與色彩組合，包括開放孔徑木飾板、彩色碳纖維、鋼琴烤漆飾面與羊毛花呢布料，展現 Mulliner 對極致細節的堅持與設計靈感。

最新推出的開放孔徑木飾板使用極薄亞光漆層，僅為傳統亮光塗層的十分之一，使木材天然紋理與觸感得以充分展現。飾板種類涵蓋 Vavona、Liquid Amber 等珍稀木種，營造自然柔和的氛圍。此外，碳纖維飾件新增紫紅、翠藍、帝國藍與坎布里亞綠四色調，展現高科技氣息並與車室色系相互呼應。

除了原木質感，Mulliner 也提供亮面鋼琴烤漆飾面，能與外觀車色或內裝皮革完美對應，變化超過百種。無論選擇何種飾板，均可加裝手繪飾條延伸至車門飾板，甚至參考遊艇甲板風格，打造直線或人字形圖案，營造奢華細節。中央鞍座也可選配名為「Wave」的金屬飾面，波浪狀交錯紋理隨光線變化閃耀獨特光澤。

細節方面，Mulliner 提供八款陽極處理的 Bang & Olufsen 揚聲器飾蓋顏色選擇，新增 Kingfisher、Pillar Box Red 與 Mandarin 三種亮色系；同時導入 18K 金製的經典「風琴鍵式」出風口控制鈕與五款羊毛花呢車門飾板，包含 Cheltenham、Glen Plaid 等圖案。

透過此次更新，Bentley Mulliner 再次證明其在超豪華客製化領域的領先地位，不僅滿足車主對獨特品味的極致追求，更將工藝美學與現代技術完美融合。無論是崇尚自然質感、偏好科技氛圍，或渴望彰顯個人風格的買家，都能在 Mulliner 服務中找到靈感，打造出真正屬於自己的夢幻座駕。