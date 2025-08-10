ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
川普關稅重創車市「損失破117億美元」！TOYOTA受傷最深特斯拉也中槍

川普。（圖／達志／美聯社）

▲川普。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普推行的新一輪關稅政策，正對全球主要汽車製造商造成沉重衝擊，累積損失已達117億美元，且金額仍持續上升。最新一季財報顯示，截至6月30日的本會計年度第一季，豐田（Toyota，TM）因關稅導致營業收入減少超過30億美元，成為受影響最嚴重的車企，其後依序為福斯（Volkswagen，VWAGY）、通用（GM）、福特（Ford，F）與本田（Honda，HMC）。由於中國車企在美國市場沒有直接業務，因此未被納入統計。

根據外媒報導，關稅範圍不僅涵蓋稅率15%的日本進口車，還包括來自加拿大、墨西哥等《美國－墨西哥－加拿大協議》（USMCA）成員國的整車，稅率高達25%。這對美國本土「三大」，也就是福特、通用與Stellantis等廠商同樣造成衝擊，因為它們與上述國家有大量跨境生產與供應鏈合作。

即使全數在美國生產整車的特斯拉（Tesla，TSLA），也因電動車電池等零組件需進口而被課徵關稅。特斯拉財務長塔內加（Vaibhav Taneja）在7月23日財報會議中透露，本季關稅成本約3億美元，其中三分之二來自汽車業務，其餘來自能源業務，完整衝擊將在接下來幾季逐步浮現。

汽車製造商的短期應對策略包括漲價及將部分產能轉回美國，但AutoForecast Solutions專家菲奧拉尼（Sam Fiorani）指出，新建裝配廠往往需要三至五年規劃及10億至20億美元投資，即使改造現有工廠也需5億美元，必須與三年關稅支出相比較後才有決策依據。因此，多數高產量、低利潤的車型，例如日產（Nissan）Rogue，早已在美國生產，而對於高產量海外車型或低產量高利潤車型是否轉產，仍需精算成本效益。

目前各大車企已開始調整布局。通用執行長芭拉（Mary Barra）宣布將投入40億美元，把更多卡車與休旅車產能帶回美國，並自2027年起把墨西哥生產的汽油版雪佛蘭Blazer與Equinox移至美國，同時在密西根奧里安（Orion）廠生產汽油全尺寸SUV與輕型皮卡，電動車生產則轉至密西根Factory Zero工廠。

本田則考慮在美國工廠增設第三班，以降低關稅衝擊，雖未明確指出車型，但外界曾傳出將Civic轎車由加拿大轉至美國生產，本田已否認此說法。

特斯拉則計畫在年底前啟用首座美國磷酸鐵鋰（LFP）電池工廠，以減輕從中國進口電池的關稅壓力。另一個方向是將關稅成本轉嫁給消費者，菲奧拉尼預期，今年秋季起所有車型售價將開始上調，明年漲幅還會擴大，雖然豪華車與平價車的漲幅比例不同，但消費者最終都將付出更高代價。

福特曾推出「員工價全民適用」的促銷方案，吸收關稅前庫存的衝擊，但該活動於6月底結束，隨後包括墨西哥製的Maverick皮卡在內，多款車型已調高售價。通用則維持定價不變，但可能透過取消優惠、提高融資成本來維持利潤。CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson）認為，即便各車企削減成本、調整產品線，也無法完全消化關稅帶來的壓力。

關鍵字：川普進口車關稅TOYOTA豐田日本Honda本田Mitsubishi三菱汽車新車

