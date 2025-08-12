現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

▲Hyundai將在明年推出第5代大改款Tucson，現在也傳出將會有N性能車型，與TOYOTA RAV4 GR Sport競爭。（圖／翻攝自Hyundai，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）大改款Tucson已在進行測試，不過最近也有消息傳出，現代打算推出一款性能版Tucson N，透過油電動力與具有320匹馬力的TOYOTA RAV4 GR Sport競爭。

據外媒《Auto Express》報導，雖然不久前才推出IONIQ 5 N、IONIQ 6 N，但現代N部門不會僅侷限在電動車，在燃油車領域也會走得更遠。為此，原廠打算在N車型上導入油電動力。

▲下一代Tucson N可能以1.6渦輪油電架構，再增添一具後軸電動馬達，將具有全輪驅動及300匹綜效馬力。



事實上，現行款的Tucson 1.6升渦輪油電動力就以1.6升渦輪引擎、1.46kWh電池、1具電動馬達與6速手自排組成，使其具有綜效馬力230匹／35.7公斤米扭力，平均油耗達21km／L。

若下一代推出Tucson N，則有望在此架構上再增添一具後軸電動馬達，除了可達到全輪驅動系統外，也能使最大馬力來到300匹左右，將超越現行款Elantra N（286匹）。