ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

▲小改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai將在明年推出第5代大改款Tucson，現在也傳出將會有N性能車型，與TOYOTA RAV4 GR Sport競爭。（圖／翻攝自Hyundai，圖片皆為現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）大改款Tucson已在進行測試，不過最近也有消息傳出，現代打算推出一款性能版Tucson N，透過油電動力與具有320匹馬力的TOYOTA RAV4 GR Sport競爭。

據外媒《Auto Express》報導，雖然不久前才推出IONIQ 5 N、IONIQ 6 N，但現代N部門不會僅侷限在電動車，在燃油車領域也會走得更遠。為此，原廠打算在N車型上導入油電動力。

▲小改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲小改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲下一代Tucson N可能以1.6渦輪油電架構，再增添一具後軸電動馬達，將具有全輪驅動及300匹綜效馬力。

事實上，現行款的Tucson 1.6升渦輪油電動力就以1.6升渦輪引擎、1.46kWh電池、1具電動馬達與6速手自排組成，使其具有綜效馬力230匹／35.7公斤米扭力，平均油耗達21km／L。

若下一代推出Tucson N，則有望在此架構上再增添一具後軸電動馬達，除了可達到全輪驅動系統外，也能使最大馬力來到300匹左右，將超越現行款Elantra N（286匹）。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅Hyundai現代Tucson大改款N性能GR SportRAV4渦輪油電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

最新文章

銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」2025-08-12

TOYOTA GR Corolla新年式升級2025-08-12

特斯拉「新Model 3後驅大電池」可跑830公里2025-08-12

台灣「新年式LEXUS LM」開賣2025-08-12

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷2025-08-12

現代大改款Tucson將出N性能版2025-08-12

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

福特將推「90萬內電動皮卡」2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

相關新聞

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366