福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

▲福特將於2027年推出3萬美元的新款電動皮卡，該車將搭載全新福特Universal電動車平台。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

面對大陸平價電動車，福特（Ford）也打算在電動車時代復刻T型車的成功模式，福特將透過全新Universal EV Platform電動車平台與Ford Universal EV Production System新產線系統下，打造一款3萬美元內（折合新台幣89.8萬）的中型電動皮卡，預計2027年上市。

雖然福特尚未公布這款雙艙電動皮卡的命名，但福特也在近期申請了「Ranchero」的商標，很有可能就是新車車名。原廠還透露，該電動皮卡具有比TOYOTA RAV4更大的空間，並且具有與Ecoboost 2.3 Mustang野馬跑車相同的4秒加速破百實力。

▲除了新電動車平台外，福特也藉由透過新產線系統優化生產流程，可使工廠生產速度提升。



新車將採福特Universal EV Platform新電動車平台，該平台可減少車輛線束等複雜零件，大約可減少約1219.2公尺長的線束，同時還能減少20%零件數量、25%緊固件數量與40%工作站數量。在新平台與產線系統下可使Louisville工廠生產速度提升40%。

福特也透露，這款新電動皮卡將採用先進的方形LFP磷酸鐵鋰電池，並作為車輛的結構件與底版，該電池不含鈷和鎳，可減少空間、減輕重量並降低成本，帶來更寬敞的車內空間。

該車的到來也將意味著福特Kuga（海外車名Escape）與林肯Corsair將走入歷史，目前這2款車型均由位於肯塔基州的Louisville工廠組裝。

▲在新款電動皮卡到來下，也意味著福特Kuga（海外車名Escape）與林肯Corsair將走入歷史。