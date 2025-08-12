ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特將推「90萬內電動皮卡」！全新平台＆電池、空間比RAV4大

▲福特新電動皮卡。（圖／翻攝自Ford）

▲福特將於2027年推出3萬美元的新款電動皮卡，該車將搭載全新福特Universal電動車平台。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

面對大陸平價電動車，福特（Ford）也打算在電動車時代復刻T型車的成功模式，福特將透過全新Universal EV Platform電動車平台與Ford Universal EV Production System新產線系統下，打造一款3萬美元內（折合新台幣89.8萬）的中型電動皮卡，預計2027年上市。

雖然福特尚未公布這款雙艙電動皮卡的命名，但福特也在近期申請了「Ranchero」的商標，很有可能就是新車車名。原廠還透露，該電動皮卡具有比TOYOTA RAV4更大的空間，並且具有與Ecoboost 2.3 Mustang野馬跑車相同的4秒加速破百實力。

▲福特新電動皮卡。（圖／翻攝自Ford）

▲除了新電動車平台外，福特也藉由透過新產線系統優化生產流程，可使工廠生產速度提升。

新車將採福特Universal EV Platform新電動車平台，該平台可減少車輛線束等複雜零件，大約可減少約1219.2公尺長的線束，同時還能減少20%零件數量、25%緊固件數量與40%工作站數量。在新平台與產線系統下可使Louisville工廠生產速度提升40%。

福特也透露，這款新電動皮卡將採用先進的方形LFP磷酸鐵鋰電池，並作為車輛的結構件與底版，該電池不含鈷和鎳，可減少空間、減輕重量並降低成本，帶來更寬敞的車內空間。

該車的到來也將意味著福特Kuga（海外車名Escape）與林肯Corsair將走入歷史，目前這2款車型均由位於肯塔基州的Louisville工廠組裝。

▲福特新電動皮卡。（圖／翻攝自Ford）

▲在新款電動皮卡到來下，也意味著福特Kuga（海外車名Escape）與林肯Corsair將走入歷史。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動平價3萬美元福特FordKugaCorsairRanchero雙艙皮卡中型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

最新文章

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

福特將推「90萬內電動皮卡」2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表2025-08-12

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

BMW「新年式1系列」官網上架2025-08-11

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

現代新年式Tucson、Santa Fe發表2025-08-11

熱門文章

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

「新一代TOYOTA RAV4」雙生車現身2025-08-09

相關新聞

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

現代「新年式Tucson、Santa Fe」南韓發表！標配升級、增黑化套件

現代「新年式Tucson、Santa Fe」南韓發表！標配升級、增黑化套件

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

Gogoro「最暢銷入門電動機車」增2款新色！升級座墊還有早鳥價

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

福特新中型休旅推「1.5升渦輪油電」！改款Territory平均油耗近20km/L

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

第6代速霸陸Forester試駕！省下24萬入門款就很全能　不用攻頂上油電

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366