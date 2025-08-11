ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

▲BMW 1系列上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW汎德官網上架新年式1系列，其中120 M Sport升級BMW飾光水箱護罩、黑色高光澤套件，而M135 xDrive則增添BMW飾光水箱護罩，售價維持不變。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

BMW台灣總代理汎德近日於官網上架新年式1系列，同樣維持120 Sport、120 M Sport及M135 xDrive三車型，新年式針對後2款車型皆升級BMW飾光水箱護罩，同時120 M Sport也升級標配黑色高光澤外觀套件（原選配價1.6萬），售價則維持不變，分別為155萬、183萬及268萬。

去年11月上市的大改款1系列（F70世代），總代理汎德也在年式更換進行調整，120 M Sport、M135 xDrive將BMW飾光水箱護罩升級標配，提升夜間辨識度。

▲新年式1系列。（圖／翻攝自BMW汎德官網）

▲BMW汎德官網已將新年式1系列上架，並在規配表中列出新增配備項目。

若120 Sport入門車型想選配BMW飾光水箱護罩，則需選配智能科技套件（選配價16.5萬），該套件內容包括車內攝影機、360度環景輔助攝影、遠端3D監控及AR擴增實境導航功能。

▲新年式1系列。（圖／翻攝自BMW汎德官網）

▲若入門120 Sport想要BMW飾光水箱護罩，則需搭配智能科技套件（選配價16.5萬）。

BMW 120 Sport、120 M Sport皆搭載1.5升3缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，搭配Steptronic 7速雙離合自手排，具有156匹／24.5公斤米扭力。至於M135 xDrive則採2.0升4缸汽油渦輪、7速雙離合，最大馬力為300匹／40.8公斤米扭力。

