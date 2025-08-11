22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

▲台灣山葉今（11）日發表2025年式MT-03重機，新年式升級滑動式離合器、前倒叉阻尼強化、智慧連線儀表，售價22.8萬。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼歐規海外發表後，Yamaha台灣山葉今（11）日推出2025年式MT-03，新年式MT-03升級A&S滑動式離合器、優化離合器拉桿角度、37mm前倒叉阻尼強化，同時也升級智慧連線儀表、USB插孔，售價為228,000元。

新2025年式MT-03共有「Ice Storm 冰霜灰」、「Tech Black 疾勁黑」、「Icon Blue 標誌藍」等3車色，其中冰霜灰以霧銀車身、淺藍輪框營造鮮明對比；經典黑、標誌藍則詮釋低調戰鬥及賽道個性。

▲2025年式MT-03共有「Ice Storm 冰霜灰」、「Tech Black 疾勁黑」、「Icon Blue 標誌藍」等3車色。



新MT-03延續「The Dark Side of Japan」的暗黑街頭風格，標配雙眼定位燈、LED頭燈、LED方向燈，並採鍛造鋁合金三角台、LCD液晶儀表及重新設計的坐墊，其中LCD液晶儀表可透過Y-Connect App顯示來電、訊息，另外也新增USB Type-A插孔。

▲新MT-03也強化前37mm倒叉阻尼，全車採LED燈具。



懸吊部分，新MT-03也重新調校37mm前倒叉阻尼，搭配單槍後避震、ABS防鎖死煞車系統，同時新年式也導入A&S滑動式離合器，可減輕操作手感、避免連續降檔時後輪鎖死的可能性。

動力部分則同樣採321c.c.水冷並列雙缸引擎，在鍛造活塞、高強度連桿下提供高轉暢快輸出，最大馬力為41匹／10,750rpm、最大扭力3.0公斤米／9,000rpm。台灣山葉也針對2025年式MT-03提供首批早鳥限量40台，可選24期0利率或Yamaha精品券6,000元二選一。

▲動力部分則採321c.c.水冷並列雙缸引擎，具有最大馬力為41匹／10,750rpm、最大扭力3.0公斤米／9,000rpm。