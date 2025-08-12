訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

▲台鈴Suzuki公布DR-Z4S越野、DR-Z4SM滑胎重機首批到港時程、數量，首批10月到港60台、11月到港150台。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki台鈴機車在6月底發表「DR-Z4S越野、DR-Z4SM滑胎」重機（報導請點此）後，不僅首批100台早鳥優惠銷售一空，在2025國際重機展中也深受歡迎。台鈴Suzuki今（12）日也在官方臉書釋出好消息，預告首批新車將在10月到港60台、11月到港150台，後續將持續到港交付新車。

台鈴Suzuki官方臉書表示，DR-Z4S越野、DR-Z4SM滑胎重機早鳥訂單數量遠遠超過日本Suzuki本社預期，為感謝台灣車迷支持，日本原廠也特別調整生產排程，並確定首批10月到港數量60台、11月到港150台，讓台灣準車主們可在第4季交車。

新DR-Z4S越野重機共有黃白、鐵灰車色，而DR-Z4SM滑胎版本則有灰藍、雪白等選擇，不僅是品牌經典機種回歸，同時也換上全新雙翼樑式車架、KYB阻尼可調前倒叉／後單槍避震、電子油門，其搭載的398c.c.水冷單缸引擎也通過Euro5+規範，在新凸輪軸、雙火星塞等設計下，具有38匹／3.73公斤米扭力，也是市場少數日系黃牌越野／滑胎車選擇。