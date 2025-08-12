JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

▲JLR台灣捷豹路虎因應關稅預期心理，今（12）日罕見祭出8月購車禮遇，全車系提供高額0利率、5年原廠保養、1年乙式車體險等，優惠幅度高達10%。（圖／翻攝自JLR台灣捷豹路虎，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

JLR台灣捷豹路虎因應現階段市場對於美國進口汽車關稅調降的預期心理，今（12）日宣布推出4大購車禮遇，優惠方案包括全車系高額0利率、5年原廠保養方案（依車款分為5或6年期）、1年乙式車體險，並針對Range Rover、Range Rover Sport雙車款加贈原廠電動側踏板，指定車款優惠幅度高達10％！

▲除了Range Rover、Range Rover Sport外，其他優惠車款皆提供6年原廠保養方案。



台灣捷豹路虎此次罕見推出購車禮遇，其中除了Range Rover、Range Rover Sport外，皆提供6年原廠保養方案。同時多款車型享有180-300萬不等高額60期0利率優惠，再享1年乙式車體險，包括E-Pace、Range Rover Evoque、I-Pace電動休旅、Range Rover Velar、Defender、Discovery等都有優惠。

其中，品牌旗艦休旅Range Rover全車型、以及Range Rover Sport P400 Dynamic SE更提供300萬60期0利率、5年原廠保養、1年乙式險、升級原廠電動側踏板（價值17萬元），可以說是相當難得。

▲品牌旗艦休旅Range Rover全車型、以及Range Rover Sport P400 Dynamic SE再升級原廠電動側踏板。