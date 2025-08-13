台灣「Lexus NX新年式」官網上架！取消NX250、3車色塗裝調整

▲Lexus和泰官網上架新2026年式NX，此次同樣跟進取消NX250車型，並調整車色塗裝，入手門檻不變自171萬起。（圖／翻攝自Lexus，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼7月日本發表後，台灣Lexus官網也悄悄上架2026年式NX休旅，此次台灣也同樣取消NX250豪華版、NX250頂級版車型，其他車型售價、配備不變，同時油電車型NX350h、NX450h+也針對油電系統優化，入手門檻同樣自171萬起。

2026年式Lexus NX休旅：

車型 售價(萬) NX200菁英版 171 NX200豪華版 181 NX250豪華版 取消 NX250頂級版 取消 NX350h豪華版 207.5 NX350h頂級版 227.5 NX350 Overtrail版 234 NX450h豪華版 237.5 NX350h旗艦版 257.5 NX350 F Sport版 263 NX450h F Sport版 284.5

新年式NX也調整車色選擇，以LFA白（083）取代極光白、星熠黑（223）取代爵色黑、燦艷紅（3T5）取代霓光紅，Overtrail版本則同樣具有專屬浩悍棕塗裝。

▲從官網上可見NX250車型已取消，同時也調整3款車色塗裝。



車室部分，原廠也調整LED氛圍燈亮度，並增添行李廂隔板絨布材質等細微調整，NX車系動力則同樣提供2.0升4缸自然進氣（173匹）、2.4升渦輪（279匹）、2.5升油電（243匹）與2.5升插電式油電（309匹）等選擇。