道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 近日發表全新 2026 年款 Charger 車系，提供多種動力選擇，包括搭載 3.0 升雙渦輪增壓直六引擎的 R/T 與 Scat Pack 車型，以及純電動的 Daytona Scat Pack 版本。其中，R/T 車型擁有 420 匹馬力，起價 49,995 美元；Scat Pack 則提升至 550 匹馬力，售價 54,995 美元起；而電動版 Daytona Scat Pack 更以 670 匹馬力成為性能旗艦，售價 59,995 美元起。

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

燃油車型均搭載名為「SIXPACK」的雙渦輪增壓引擎，分為標準輸出（420匹馬力）與高輸出版（550匹馬力）。兩者皆配備可切換的全輪驅動系統，並提供專屬的「Line Lock」燒胎功能與五種駕駛模式。電動版 Daytona Scat Pack 則採用 400 伏特架構，支援快充與獨特的「eRupt」多段變速系統，展現道奇在電動化時代的性能野心。

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

全車系延續道奇經典的肌肉線條，並擁有同級最寬的車體設計。燃油車型以黑色 SIXPACK 徽飾與大型進氣壩強調性能身份，電動版則換裝封閉式格柵與發光 Fratzog 廠徽。內裝標配 10.25 吋數位儀表與 12.3 吋中控螢幕，高階車型更可選配 16 吋巨型螢幕與全景天窗，完美融合復古設計與科技感。

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

全車系標配Level 2自動駕駛輔助功能，包括車道置中、全速域巡航與自動緊急煞停。電動版額外提供電池預熱管理與一鍵優化充電路線功能，燃油車型則強化AWD系統在雪地模式的表現。道奇強調，新Charger是首款同時通過燃油與電動平台安全認證的肌肉車。

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

新車將分階段交付，燃油版 Scat Pack 於 2025 年底先行，四門版 R/T 與電動車型則於 2026 年跟進。道奇 CEO Matt McAlear 表示：「這不僅是產品線的擴張，更是品牌『雙軌並行』戰略的實踐。」消費者現可透過官網配置專屬車型，並享有包含賽道駕駛課程的 Scat Pack 專屬禮遇。

燃油、電動雙線制霸　2026 Dodge Charger 車系陣容曝光

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

