道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

圖文／7Car 小七車觀點

Dodge 近日發表全新 2026 年款 Charger 車系，提供多種動力選擇，包括搭載 3.0 升雙渦輪增壓直六引擎的 R/T 與 Scat Pack 車型，以及純電動的 Daytona Scat Pack 版本。其中，R/T 車型擁有 420 匹馬力，起價 49,995 美元；Scat Pack 則提升至 550 匹馬力，售價 54,995 美元起；而電動版 Daytona Scat Pack 更以 670 匹馬力成為性能旗艦，售價 59,995 美元起。

燃油車型均搭載名為「SIXPACK」的雙渦輪增壓引擎，分為標準輸出（420匹馬力）與高輸出版（550匹馬力）。兩者皆配備可切換的全輪驅動系統，並提供專屬的「Line Lock」燒胎功能與五種駕駛模式。電動版 Daytona Scat Pack 則採用 400 伏特架構，支援快充與獨特的「eRupt」多段變速系統，展現道奇在電動化時代的性能野心。

全車系延續道奇經典的肌肉線條，並擁有同級最寬的車體設計。燃油車型以黑色 SIXPACK 徽飾與大型進氣壩強調性能身份，電動版則換裝封閉式格柵與發光 Fratzog 廠徽。內裝標配 10.25 吋數位儀表與 12.3 吋中控螢幕，高階車型更可選配 16 吋巨型螢幕與全景天窗，完美融合復古設計與科技感。

全車系標配Level 2自動駕駛輔助功能，包括車道置中、全速域巡航與自動緊急煞停。電動版額外提供電池預熱管理與一鍵優化充電路線功能，燃油車型則強化AWD系統在雪地模式的表現。道奇強調，新Charger是首款同時通過燃油與電動平台安全認證的肌肉車。

新車將分階段交付，燃油版 Scat Pack 於 2025 年底先行，四門版 R/T 與電動車型則於 2026 年跟進。道奇 CEO Matt McAlear 表示：「這不僅是產品線的擴張，更是品牌『雙軌並行』戰略的實踐。」消費者現可透過官網配置專屬車型，並享有包含賽道駕駛課程的 Scat Pack 專屬禮遇。