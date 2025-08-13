「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

▲TOYOTA Aygo X Cross西班牙降價台幣11萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Aygo X Cross作為TOYOTA跨界入門休旅選擇之一，近期於西班牙有感降價吸訂單，原價18,373歐元（新台幣約64萬）的手排車型，降價3,200歐元（新台幣約11萬），僅要15,173歐元（新台幣約53萬）就能入手！

▲外型活潑亮眼、車內配備也不陽春。

Aygo X Cross 是 TOYOTA在歐洲專門為都會市場開發的小型休旅，車長僅約3.7米，停車空間再窄都能鑽進去，搭配休旅的高底盤設計，路面視野比一般小車好很多，也更容易應付顛簸路況。外觀走年輕潮流風格，短車頭、立體輪拱加上雙色車頂，看起來比一般小掀背更有個性。

雖然車身尺寸迷你，但 Aygo X Cross 內裝空間規劃不差，前座擁有不錯的頭部與腿部空間，後座雖然比較適合短程通勤或小孩乘坐。中控台設計簡單直覺，入門版就有多媒體螢幕與智慧型手機連接功能，後行李廂空間可滿足日常採買或週末短途旅行。

▲動力採用1.0升自然進氣。

動力搭載 1.0 升三缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 72 匹，降價車型搭配5速手排與前輪驅動，油耗表現也不差，平均油耗約20.8km/L。Aygo X Cross 在歐洲本就主打年輕的跨界休旅格局，歐洲這波優惠等於直接打到不少掀背車地盤。