ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

▲TOYOTA Aygo X Cross西班牙降價台幣11萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Aygo X Cross西班牙降價台幣11萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Aygo X Cross作為TOYOTA跨界入門休旅選擇之一，近期於西班牙有感降價吸訂單，原價18,373歐元（新台幣約64萬）的手排車型，降價3,200歐元（新台幣約11萬），僅要15,173歐元（新台幣約53萬）就能入手！

▲TOYOTA Aygo X Cross西班牙降價台幣11萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外型活潑亮眼、車內配備也不陽春。

Aygo X Cross 是 TOYOTA在歐洲專門為都會市場開發的小型休旅，車長僅約3.7米，停車空間再窄都能鑽進去，搭配休旅的高底盤設計，路面視野比一般小車好很多，也更容易應付顛簸路況。外觀走年輕潮流風格，短車頭、立體輪拱加上雙色車頂，看起來比一般小掀背更有個性。

雖然車身尺寸迷你，但 Aygo X Cross 內裝空間規劃不差，前座擁有不錯的頭部與腿部空間，後座雖然比較適合短程通勤或小孩乘坐。中控台設計簡單直覺，入門版就有多媒體螢幕與智慧型手機連接功能，後行李廂空間可滿足日常採買或週末短途旅行。

▲TOYOTA Aygo X Cross西班牙降價台幣11萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力採用1.0升自然進氣。

動力搭載 1.0 升三缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 72 匹，降價車型搭配5速手排與前輪驅動，油耗表現也不差，平均油耗約20.8km/L。Aygo X Cross 在歐洲本就主打年輕的跨界休旅格局，歐洲這波優惠等於直接打到不少掀背車地盤。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUVAygo X Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊柳加速前進「午後發陸警」首波警戒範圍涵蓋4縣市

推薦閱讀

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感！新台幣53萬就能買　搭載1.0升渦輪

MG將推「70萬入門小跨界」！定位比MG4更入門便宜有望明年見

MG將推「70萬入門小跨界」！定位比MG4更入門便宜有望明年見

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

最新文章

「TOYOTA跨界新休旅」歐洲降價有感2025-08-13

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

飛雅特皮卡車小改款內外全面升級2025-08-13

道奇美式肌肉車Charger陣容曝光2025-08-12

銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」2025-08-12

TOYOTA GR Corolla新年式升級2025-08-12

特斯拉「新Model 3後驅大電池」可跑830公里2025-08-12

台灣「新年式LEXUS LM」開賣2025-08-12

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷2025-08-12

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價2025-08-13

飛雅特皮卡車小改款內外全面升級2025-08-13

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

道奇美式肌肉車Charger陣容曝光2025-08-12

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷2025-08-12

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

MG將推「70萬入門小跨界」2025-08-13

相關新聞

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

「新一代Nissan Kicks油電」日規10月發表！台灣有望從日本進口導入

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

台灣「LEXUS新年式LBX小休旅」3車型降價！配備隔音升級

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

飛雅特皮卡車「小改款內外全面升級」！問世10年巴西生產超60萬輛

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

道奇「美式肌肉車Charger陣容曝光」！雙渦輪6缸引擎＆電動版並行

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366