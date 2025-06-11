日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

▲影片來源：TOYOTA



記者林鼎智／綜合報導

日本重型商用車發布重大合併案！戴姆勒卡車（Daimler Truck）、三菱FUSO、HINO日野、TOYOTA豐田簽署最終整合協議，其中三菱FUSO與HINO將平等合併，在商用車開發、採購、生產等領域合作，透過4家公司整合優勢，建立高度競爭力，屆時將以全資控股子公司的方式於明年4月營運，將帶來超過4萬個工作機會。

▲三菱FUSO、HINO日本商用車簽署最終整合協議，將成立新的全資控股子公司，在商用車開發、採購、生產等領域合作。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



這項商業整合協議內容包括：三菱FUSO與HINO將平等併購，雙方將成立一間新的全資控股子公司，並持有三菱FUSO、HINO 100%的股份，至於戴姆勒及TOYOTA則各自擁有新公司各25%股份，後續將在東京證交所Prime上市，總部設立在東京。

▲三菱FUSO、HINO合併後的新公司將在明年4月開始營運，將塑造亞太地區、甚至是全球商用車的規模及資源。



目前包括新公司的名字、合作範圍及更多細節尚未公布，該交易還需經過相關董事會、股東與監管機關批准。不過透過三菱FUSO、HINO的整合，將提高商用車開發、採購及生產等效率，進一步增加日本商用車製造商的競爭力，將塑造亞太地區、甚至是全球商用車的規模、資源及技術。