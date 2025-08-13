ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
未上市就先改！無限MUGEN推出「Honda最可愛電動車」升級套件

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:電動車升級套件，這款輕型電動車即將在日本、歐洲上市。（圖／翻攝自無限MUGEN，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）即將於日本、歐洲上市「最可愛電動車」 N-One e:，現在知名改裝廠「無限MUGEN」也推出升級套件，透過外觀套件、輪圈樣式及避震升級，讓這款電動小車也一改親和面容，具有更多運動氛圍。

無限MUGEN為Honda N-One e:推出的外觀套件包括前下擾流、側裙、後下擴散器等，皆採用霧面黑處理，同時也換上15吋輪圈、改裝避震器，加上專屬MUGEN彩貼、專屬銘牌等，整體風格鮮明強烈。

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲無限MUGEN除了空力套件外，也為N-One e:升級避震器、15吋輪圈。

車內方面，則除了鑲有MUGEN字樣車側踏板、儲物箱外，還包括訂製的腳踏墊及後行李廂墊，另外也有車外後視鏡擋板及防水塗層，提升雨天行駛視線。

電動動力則維持不變，N-One e:採65匹電動馬達、30kWh鋰電池，在WLTC測試下最大續航力為210公里，在直流快充下10-80%充電需30分鐘。無限MUGEN也透露N-One e:套件將在秋季上市，詳細售價尚未公布。

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲無限MUGEN推出Honda N-one e:套件。（圖／翻攝自無限MUGEN）

▲車內則有專屬腳踏墊，加上車身彩貼讓N-One e:也有小鋼炮氣息。

關鍵字：汽車HondaN-one e:無限MUGEN改裝電動空力套件升級本田小車

