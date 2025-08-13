ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Yamaha「全新CUXiE」預告9／4發表！延續可愛風格、轉為電動機車

▲CUXiE 9／4發表。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha台灣山葉預告新CUXiE將在9／4發表，屆時與7代勁戰同場亮相。（圖／翻攝自Yamaha）

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉繼先前預告7代勁戰（報導請點此）後，今（13）日於官方臉書再釋出預告，確定全新CUXiE電動機車將在9／4同場發表，以「電動版CUXi」延續好口碑。

Yamaha CUXi車系最早於2006年上市，當時以100c.c.（2014年大改款為115c.c.）、小巧靈活好操控、低座高為特點，結合波希米亞風、海洋風等時尚外型深受消費者喜愛，先後由蔡依林、蕭敬騰、郭雪芙、邵雨薇等藝人代言，在當時銷量相當不錯。

▲YAMAHA CUXI新車「破7萬」大關！劭雨薇站台搶盡鋒頭。（圖／記者張慶輝攝）

▲Yamaha CUXi車系過去累積市場好口碑，在100c.c.、115c.c.銷售表現上都相當亮眼。（圖／資料照）

台灣山葉在官方臉書以「可愛來電」、「9／4 Coming Soon」、「CUXi→CUXiE」等內容，結合1具方中帶圓的頭燈組預告CUXiE電動機車即將發表，並且將在9／1公布更多內容。

從先前的環境部噪音管制送驗資料中可看到，台灣山葉共送驗2款CUXiE電動機車，最大馬力皆為3匹、純電行駛里程則有39公里、83公里，能效測試值皆為28.6公里／kW。

在EC-05退場、同為PBGN陣營下，新CUXiE很可能與Gogoro EZZY共用相同架構、電動系統，詳細情形還需以官方正式發表為主。

▲台灣山葉CUXiE送驗。（圖／能源局）

▲從先前CUXiE送驗名單中，將採電動機車、2種車型規格，很可能同樣維持PBGN架構。（圖／能源局）

