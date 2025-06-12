139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

▲新一代Tiguan休旅台灣正式開賣，配備豐富提供雙動力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

敲碗很久的第3代大改款福斯Tiguan休旅於6月12日正式開賣，台灣市場提供1.5升、2.0升渦輪雙動力配置，並帶來相當豐富、齊全的配備，基本款1.5升渦輪省稅金，2.0升渦輪更強調熱血操控作為賣點。

▲奧運金牌國手李洋不僅是代言人，更是Tiguan車主。

對手瞄準進口的TOYOTA RAV4、Mazda CX-5等熱門休旅，而1.5升渦輪也能向HONDA CR-V、Nissan X-Trail等國產休旅發起攻勢，全新大改款Tiguan來勢洶洶。現場更找來奧運金牌國手李洋成為福斯Tiguan代言人，同時也慶賀李洋喜提新一代Tiguan。

▲台灣提供1.5升、2.0升渦輪，具有4款車型。

台灣市場規劃280、330、430等3種動力規格，以及4種車型編成，主力的280 TSI搭載1.5升渦輪引擎搭配48V輕油電，而330、430則為EA888的2.0升渦輪，430擁有電子懸吊、R-Line套件等強調運動化特徵。

第3代福斯Tiguan售價

280 eTSI Elegance 139.8萬

280 eTSI Elegance Premium 149.8萬

330 TSI Elegance Premium 169.8萬

430 TSI R-Line Performance 198.8萬

▲外型相當跑格，LED頭燈具備光形變化。

外型轉而採用更多圓滑、流線的曲面語彙，兼具現代感與空氣力學效率。車頭造型向品牌電動車系列靠攏，銳利的頭燈組與LED貫穿式日行燈條連成一氣。高階車款配有質感出色的HD Matrix LED頭燈，並具備光形變化。

▲R-Line套件經過黑化處理更顯帥氣。

車側輪廓採高腰線設計，前低後高的姿態搭配隆起的輪拱，營造出更加動感的身形。而 R-Line 專屬套件則透過高光澤黑色飾板點綴於水箱罩、下氣壩、後視鏡殼、側裙，搭配 20 鋁圈與後座隱私玻璃。

▲入門採12.9吋螢幕，高規升級成15吋。

內艙更是大躍進，科技感、質感有感提升，入門款採用12.9吋多媒體螢幕，搭配10.25吋數位儀錶，中高規車型升級超大的15吋，430TSI還具有HUD抬頭顯示幕，整合導航、音響、智慧語音助理與車輛控制功能，操作流暢且支援繁體中文語音辨識。

Tiguan標配IQ.Drive智慧駕駛輔助系統，包含 Travel Assist 2.0 道路虛擬實境顯示功能、ACC主動車距控制、車道維持、盲點偵測、全速域前方碰撞預警（含行人與自行車偵測）、Exit Warning離車警示系統與 Driver Attention Monitor 駕駛注意力警示等，科技防護無死角。

此外，也搭載Park Assist Plus進階自動停車輔助與360度環景攝影，日常市區停車輕鬆無壓力。安全氣囊搭載9具，包含駕駛艙中央氣囊與後座側氣囊，主被動安全皆達到同級高水準。

▲銷售主力1.5升渦輪搭配48V輕油電，2.0升渦輪提供2種輸出。

銷售主力1.5升渦輪搭配48V輕油電，可繳出150匹馬力、25.5公斤米扭力，而2.0升渦輪具有2種輸出規格，分別為204匹馬力、32.6公斤米扭力、265匹馬力與40.8公斤米扭力。