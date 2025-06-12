ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

▲海外福斯內部對外透露，有意重新復活Touran。（圖／翻攝自福斯）

▲海外福斯內部對外透露，有意重新復活Touran。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

就算休旅車當道，福斯也沒因此放棄MPV市場，繼ID.Buzz電動MPV之後，海外福斯內部對外釋出訊息，原廠有意打造1款比ID.Buzz更親民的電動7人座MPV，並以經典的Touran作為新車命名。

▲海外福斯內部對外透露，有意重新復活Touran。（圖／翻攝自福斯）

▲新車設計來自Budd-e概念車。

Touran曾在2004年創下年銷量191,414 輛高峰，後續因受到休旅熱潮興起而衰減，包括Alhambra、Sharan都已逐漸淡出市場，但原廠也沒打算放棄MPV級距，近來就有消息表示，原廠將打造全新的電動7人座MPV。

這輛7人座MPV將以2016年發表的Budd-e概念車為靈感，外觀風格簡潔、科技感十足，採用流線車頭與 LED 光條貫穿式頭燈，C柱後延伸的懸浮車頂線條，搭配左右向上延展的尾燈設計。

▲海外福斯內部對外透露，有意重新復活Touran。（圖／翻攝自福斯）

▲採用雙側滑門，具備寬敞7人座空間。

新車預期採用雙側電動滑門，加上不俗的3排7人座空間，搭載MEB電氣化平台，電池容量預估落在 77～86 kWh，WLTP續航里程達 550 公里以上，也有望延伸切向商旅市場，作為 Caddy的純電延伸方案，擴大MEB MPV家族產品線。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯ID.4ID.2ID.5電動車ID.BuzzTouran

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差點沒命】惡霸犬噎到痛苦倒地...機警爸冷靜救牠脫險

推薦閱讀

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

小米SU7 Ultra「刷新綠色地獄最速紀錄」！靠市售版＋賽道套件達成

小米SU7 Ultra「刷新綠色地獄最速紀錄」！靠市售版＋賽道套件達成

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

最新文章

1698萬起義大利手工超跑登台2025-06-12

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市2025-06-12

小米SU7 Ultra刷紐柏林最速紀錄2025-06-12

Gogoro最新綠牌車EZZY上市2025-06-12

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款2025-06-12

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油2025-06-12

全新「賓士GLC電動休旅」9月發表2025-06-12

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸2025-06-12

通用汽車砸40億美元強化美國生產2025-06-12

熱門文章

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸2025-06-12

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市2025-06-11

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅2025-06-10

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款2025-06-12

台灣賓士豪華小型車系新年式升級2025-06-11

「Nissan全新轎跑房車」曝光2025-06-08

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市2025-06-12

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油2025-06-12

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

Gogoro最新綠牌車EZZY上市2025-06-12

相關新聞

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表！內外大換新　台灣最快明年見

Audi預告大改款「主力Q3跨界休旅」發表！內外大換新　台灣最快明年見

大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表！台灣預計隨後導入

大改款「Nissan Kicks油電休旅」日本10月發表！台灣預計隨後導入

凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

凱迪拉克「V性能家族老么」Optiq-V登場！共用特斯拉充電樁更方便

EVOASIS 發起充電站捐血行動　邀車主與業者一起讓愛流動

EVOASIS 發起充電站捐血行動　邀車主與業者一起讓愛流動

讀者迴響

熱門文章

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

180萬起！台灣賓士「豪華小型車家族」配備大升級　電動車添續航

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

「Nissan全新轎跑房車」曝光！外觀搶眼將成Sentra、Altima接班人

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油！外觀、內裝大翻新9月發表

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油！外觀、內裝大翻新9月發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366