福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

▲海外福斯內部對外透露，有意重新復活Touran。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

就算休旅車當道，福斯也沒因此放棄MPV市場，繼ID.Buzz電動MPV之後，海外福斯內部對外釋出訊息，原廠有意打造1款比ID.Buzz更親民的電動7人座MPV，並以經典的Touran作為新車命名。

▲新車設計來自Budd-e概念車。

Touran曾在2004年創下年銷量191,414 輛高峰，後續因受到休旅熱潮興起而衰減，包括Alhambra、Sharan都已逐漸淡出市場，但原廠也沒打算放棄MPV級距，近來就有消息表示，原廠將打造全新的電動7人座MPV。

這輛7人座MPV將以2016年發表的Budd-e概念車為靈感，外觀風格簡潔、科技感十足，採用流線車頭與 LED 光條貫穿式頭燈，C柱後延伸的懸浮車頂線條，搭配左右向上延展的尾燈設計。

▲採用雙側滑門，具備寬敞7人座空間。

新車預期採用雙側電動滑門，加上不俗的3排7人座空間，搭載MEB電氣化平台，電池容量預估落在 77～86 kWh，WLTP續航里程達 550 公里以上，也有望延伸切向商旅市場，作為 Caddy的純電延伸方案，擴大MEB MPV家族產品線。