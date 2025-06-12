「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

▲TOYOTA Crown Sport日本7月推新年式！車型陣容更豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

適逢TOYOTA Crown皇冠家族70週年大日子，繼日前跨界、房車款之後，顏值超高的Crown Sport跑旅也預告將有新動作，日本將在7月10日釋出新年式Crown Sport，將新增更親民的入門款，售價折合新台幣109萬！

▲TOYOTA Crown Sport降低入手門檻，推入門新車型。

日規新年式改款TOYOTA Crown Sport將在7月10日開賣，針對入門的2.5升油電新增更便宜的G等級，售價520萬日圓，折合新台幣109萬，畢竟為入門款，屆時將取消通風加熱座椅、電子數位內後照鏡、電動調整副駕駛座等配備。

▲跑旅2款動力也將跟進房車與跨界推出70週年特仕車。

至於高規的2.5升PHEV插電式油電，將針對內裝用料調整，持續提供帥氣的黑紅雙色內裝，另外跟進日前推出的70週年房車紀念款，新年式Crown Sport 2.5升油電、2.5升PHEV都會推出象徵70週年的特仕車。

2款70週年Crown Sport特仕車作為最頂規車型，2.5升油電售價597萬日圓、2.5升PHEV為772萬日圓，折合新台幣125與162萬。