Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

▲Nissan新一代Patrol即將推出Nismo性能版。此為一般款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

於去年推出的新一代Nissan Patrol供應北美、中東市場，今年更有入列Nismo性能軍規劃，無偽裝實車已經在運送途中驚喜曝光，展現比標準款更霸氣的新顏值，動力也將擁有更跋扈的輸出。

▲外觀擁有更運動化的空力套件與紅色飾條。（圖／翻攝自emcocars.com）

從曝光實車照來看，全新Nissan Patrol Nismo 穿上鮮紅點綴象徵紅線，搭配強悍動力和底盤升級，是 Nissan Nismo首款大尺碼豪華性能休旅的代表作。不僅承襲 Patrol 經典的強悍越野血統，更進一步融入運動基因，讓品牌在高性能休旅市場再次展現硬實力。

蜂窩式大面積水箱護罩搭配紅色飾邊前導流片與專屬前保桿，強化視覺衝擊力，車側新增專屬Nismo 徽飾與更大的新鋁圈，整體車身以強烈對比，徹底區隔於標準 Patrol，展現純粹性能派頭。

▲動力將取自3.5升V6雙渦輪引擎。

新車將以標準款的3.5升V6雙渦輪引擎重新調校，標準款具備425匹馬力輸出，Nismo將具備更強的輸出表現，同時底盤懸吊也會經過升級，帶來更硬朗的避震阻尼，擁有更熱血的駕馭樂趣。