「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款！外觀更帥更霸氣又省油

▲TOYOTA Harrier PHEV推出Modeliista新套件。（圖／翻攝自Modeliista）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級版RAV4的TOYOTA Harrier，日前剛在日本推出新年式改款，當然豐田御用的Modeliista改裝品牌也沒放過吸金的好機會，立即為Harrier PHEV量身訂做超帥、超霸氣的運動款新套件！

▲套件展現更侵略氣息的力量感。

套件命名「Gran Blaze」專為Harrier PHEV打造，從車頭下擾流、側裙延伸至後下擾流，全車透過大量鍍鉻飾條與立體線條營造出更強烈的視覺張力。

車頭保桿導入翅膀翼型元素，結合更大開口的進氣格柵與日行燈設計，營造出類跑格氛圍；車尾部分則透過分層式後下擾流強調厚實感，搭配雙邊排氣飾條造型，點出性能氣息。

▲後視鏡等細節處採用黑色烤漆，並搭配專屬的動感鋁圈。

車輛搭配專屬雙色切削鋁圈與亮面黑塗裝後視鏡蓋，使整體更具精品質感。Modellista讓 Harrier車主能根據個人喜好進一步客製化風格。

動力採用2.5升PHEV插電式油電，提供306匹綜效馬力，而油耗表現也不差，平均油耗來到20.5km/L，並具備93公里的純電續航力。