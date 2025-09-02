269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

▲台灣福斯商旅發表全新ID.Buzz GTX，並開出比德國原產地還低的建議售價269.8萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）
記者張慶輝／台北報導
Volkswagen台灣福斯商旅今（2）日在台發表全新ID.Buzz GTX，並為其開出269.8萬起的建議售價，作為品牌最強7人座電動MPV，ID.Buzz GTX的雙馬達能輸出最大340匹馬力，且在台灣福斯商旅向原廠爭取之下，相較德國原產地同規格車型更便宜，而且只要在上市期間至10月底前交車，就能免費享有建議選配價15.8萬的雙色塗裝升級。
▲ID.Buzz GTX外觀上有專屬徽飾、21吋輪圈搭配寬幅跑胎、可變色全景玻璃天窗等配備。
與一般ID.Buzz車型相比，性能旗艦的ID.Buzz GTX在外型上擁有多項專屬配備，包括車側GTX專屬徽飾、前235/45 R21後265/40 21的鑽石切割五幅式雙色鋁圈搭配寬幅跑胎、以及車頂的可變色全景玻璃天窗等，既能烘托整體性能氣勢，也為操控表現與乘坐舒適度大大加分，車色則有香草白、櫻桃紅、極光銀、星空藍、珍珠黑等，雙色則是櫻桃紅搭配極光銀，原選配價15.8萬，10月底前交車則無需額外加價。
▲櫻桃紅搭配極光銀的雙色塗裝建議選配價為15.8萬，上市期間至10月底之前交車都可免費升級。
熱血性能感也一路延伸至ID.Buzz GTX的車室空間內，舉凡專屬座椅與儀表飾板，方向盤6點鐘方向也多了GTX字樣，再加上ID.Light智能感應互動光條與環艙氛圍燈光系統，以及Harman Kardon環繞音響系統，無論視覺、觸覺或聽覺都能獲得全方位滿足。
▲車內也有專屬座椅式樣與儀表板飾板，車頂的可變色全景玻璃天窗能一鍵變為深色，帶來更舒適的乘車體驗。
重點的性能表現方面，ID.Buzz GTX以前後軸雙馬達組成4MONTIN全輪驅動設計，可輸出340匹馬力與57公斤米扭力，0-100km/h加速僅需6.4秒，成為史上最強悍的Bulli家族車款；電池總容量為91kWh，充電採用CCS2規格，能支援最高200kW的直流快充，30分鐘內就可從10%電量充至80%，同時最高續航里程可達379公里（WLTP規範原廠測試數據）。
▲ID.Buzz GTX具備340匹馬力，0-100km/h加速僅需6.4秒，為Bulli家族有史以來最強大的車款。
|ID. Buzz GTX小檔案
|馬達型式
|前軸非同步式馬達 / 後軸同步式馬達
|電池型式
|鋰離子電池
|總 / 可用 電池容量 (kWh)
|91 / 86
|最大馬力 (PS/kW)
|340 / 250
|最大扭力 (kgm/Nm)
|57 / 560
|充電規格 (AC / DC)
|Type 2 / CCS2
|最大DC充電功率 (kW)
|200
|驅動型式
|全輪驅動
|變速箱
|單速自排
|轉向系統
|速度感應式電子動力輔助
|懸吊系統
|前輪: 麥花臣式懸吊系統 後輪: 多連桿懸吊系統
|最小迴轉半徑 (m)
|5.9
|0-100 km/h 加速 (sec)
|6.4
|極速 (km/h)
|160
|長 / 寬 / 高 (mm)
|4,962 / 1,985 / 1,924
|軸距 (mm)
|3,239
|行李廂空間 (L)
|2,469 / 1,340 / 306
|重量 (kg)
|2,835
|能耗測試方式
|歐盟ECE R101及其後續修正指令(WLTC行車型態)
|能源效率 (公里/度)
|3.9
|最長純電續航里程 (km)
|379
|年耗電量 (度)
|3,846
