小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

圖文／7Car 小七車觀點

小鵬汽車日前正式發表全新 P7，將其定位為「AI豪華轎跑」，並推出 702 長續航 Ultra、820 超長續航 Ultra、750 四驅高性能 Ultra 及 750 四驅鵬翼Ultra 等四款車型，售價自 21.98 萬元至 30.18 萬人民幣不等。

新世代小鵬 P7 以「極致未來」為核心設計理念，車身採用簡約線條與純淨型面，將燈組與感測器自然融合於車體，展現獨特的未來感。低趴修長的車身比例與溜背造型，突顯運動化氣息。新車全球首發一體式純平發光廠徽，並搭配 1.4 米光翼貫穿式頭燈與流光尾燈，整體辨識度鮮明。車色部分提供多達七種選擇，包含特別版的消光新月銀，並使用豪華品牌常見的高級漆料工藝，營造精緻質感。

全新 P7 採用超跑級架構與 800V XPower 電驅系統，最大輸出達 593PS、695Nm，零百加速僅需 3.7 秒。全系標配雙腔空氣懸吊與 DCC 智慧阻尼，可依路況自動調整車身高度與剛度，兼顧舒適與操控。車輛搭配前窄後寬的運動化輪胎與 Brembo 制動系統，百公里剎車距離縮短至 33.16 米。官方更於專業賽道創下「50 萬內最快純電轎跑」紀錄，展現強勁性能實力。

新車全系標配三顆自研 AI 晶片，計算力達 2250 TOPS，並搭載自家 VLA 大模型，提供更接近人類思維的智慧駕駛輔助。同時首度導入「濕滑路面AES」主動安全技術，可在低摩擦路面實現緊急閃避，並配備強化版 AEB、智慧氣囊預激活與自動救援等功能。車身則採用高強度鋁鋼混合結構與一體壓鑄工藝，輔以 18 層電池防護機制。

小鵬 P7 透過設計、性能、智能與安全的全面升級，重塑 30 萬元級距 AI 豪華轎跑的新標準，同時彰顯品牌對於美學與科技的持續探索。作為小鵬汽車五年心血的結晶，P7 不僅承襲初代敢於創新的精神，也代表中國大陸智能汽車邁入新階段的重要一步。