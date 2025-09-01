特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆！9月訂單秒殺　一周賣掉一個月產能

▲特斯拉Model Y L在大陸開出紅盤！訂單已經供不應求。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉新車一上架就被秒訂光！主角是剛剛8月19日登場的全新6人座Model Y L，才開賣不到一周就把9月產能賣光、交付名額已經全數售罄，現在大陸下訂交車只能等到 10 月，目前訂單上看6萬張！

▲官網交車週期已經改到10月。

目前大陸特斯拉官方尚未公布Model Y L正式訂單數量，不過8月19日官網上架，還能看到Model Y L首批交車落在9月，如今上市短短幾天，官網下單交付期已經改到 10 月，證明大陸特斯拉市場反應非常瘋狂。

▲特斯拉Model Y L除了在大陸締造高人氣，不排除也要進軍歐洲市場。

特斯拉Model Y L主打3排6人座配置，售價33.9萬人民幣，折合新台幣143萬，CLTC續航力751公里，大陸消費者特別青睞長軸車款，如今Model Y L問世顯然打中價格與市場定位甜蜜點，國外更有消息表示，當時Model Y L僅開賣3天，就進帳5.5萬張訂單。

特斯拉Model Y L首波在大陸市場上市後，近來也已經有測試車於歐洲現身，未來Model Y L是否進軍其他市場，亦或隨著歐洲上市後再導入台灣，未來動向、人氣都是值得期待。