30萬有找！「全新MG4休旅」大陸正式開賣　充電只要20分鐘續航530公里

▲全新MG4大陸成都車展上市。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的全新MG4於大陸成都車展正式上市，還帶來首度搭載全新的半固態電池，大陸開價人民幣6.88萬，折合新台幣約29萬，充電約20分鐘就能跑上530公里續航。

▲半固態電池官宣，細節資訊尚未公布。

便宜真的能治百病！大陸MG4日前預售不僅開出紅盤，正式售價也有驚喜，全新半固態電池作為頂規版本，售價10.28萬人民幣，折合新台幣43萬，不過半固態電池資訊稍晚才會公布。

標準款續航選項提供42.8kWh與53.9kWh兩種磷酸鐵鋰電池，CLTC續航里程分別為437公里與530公里。30%至80%電量僅需約20分鐘，切實緩解用戶「充電焦慮」，具備163匹馬力、25.5公斤米扭力。

▲外型更年輕運動。

外觀更有運動感，導入會發光MG的標誌；尾部設計致敬MG Cyberster跑車的箭頭式貫穿尾燈和擾流尾翼。車身尺碼為4,395×1,842×1,551mm，軸距達2,750mm，打造更出色的後排空間。

車內搭載MG與OPP合作的車載系統，支持AI互動功能，配有全景天窗、方向盤加熱、座椅加熱通風等豐富配備。當然L2等級的ADAS也應有盡有。