【周焦點】特斯拉降價　進口旅行車9月上市　台灣有望導入零關稅美規車

▲台美汽車零關稅談判中，有望引進更多美規車；特斯拉回應關稅，主力Model 3降10萬。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周話題莫過於台灣、美國進一步關稅談判，甚至不排除以零關稅開放美規車登台；就算進入買氣低迷的民俗月，但Hyundai、Skoda等品牌近期都有新車陸續上市；特斯拉回應關稅，Model 3、Model Y祭出最新促銷，最高降幅10萬！

▲特斯拉全車系本周都有新動作，Model 3、Model Y推促銷。

台灣特斯拉本周有不少新動作，帶來改款Model S、Model X，售價大漲30萬（連結），讓不少車迷期待關稅降價希望落空，而原廠另表示，Model S、Model X近期不會因應關稅而對售價調整。

雖然Model S、Model X漲價，不過Model 3、Model Y則有促銷優惠（連結），Model 3全車系都有降價促銷，單馬達後驅降價8萬來到161.99萬，雙馬達四驅降價9萬190.99萬，頂規性能款Performance幅度最有感降10萬來到223.79萬。Model Y則是有6萬保險補貼。

▲美規車零關稅引起熱烈討論，台灣市場有望導入更多美規車。

台灣、美國仍聚焦在關稅議題，更不排除未來台灣對美國推出「美規車零關稅」（連結），若零關稅成真，未來台灣市場將有望出現更多美國熱賣車款，連TOYOTA在北美熱賣的 Crown Signia 與 Grand Highlander，都有機會進軍台灣市場。

▲Octavia Combi即將在9月上市4x4四驅款。

Skoda Octavia Combi即將在9月推出4x4四驅款（連結），定位在1.5升渦輪之上，比前驅的RS更便宜，新一代Octavia Combi 4x4暢銷旅行車不只空間好用，還能多一份操控穩定性與安全感。

▲Hyundai推出新Santa Fe Calligraphy。

台灣Hyundai為Santa Fe帶來更豪華、更質感的Calligraphy書法版（連結），未來將以Calligraphy系列作為子品牌對外溝通，Calligraphy書法版提供2款車型，售價212.9、214.9萬。