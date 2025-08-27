ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

記者徐煜展／綜合報導

Tesla特斯拉回應台灣對美關稅的市場期待，於8月27日做出在台車價調整，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。凡於2025/8/27至9/30 期間交付 Model 3 或 Model Y現貨車，最多享有10萬折價優惠。

▲Model 3降價後最低161.99萬能入手。

Model 3全車系都有降價促銷，單馬達後驅降價8萬來到161.99萬，雙馬達四驅降價9萬190.99萬，頂規性能款Performance幅度最有感降10萬來到223.79萬。

至於同樣熱銷主力的Model Y，則針對現售2款車型，單馬達後驅與雙馬達四驅祭出保險補貼6萬元，Model 3、Model Y等主力車都推出有感的促銷，目的要在今年底前再衝一波買氣。

▲原廠保證近期內不會再針對Model S、Model X調降車價。

由於汽車原材料與國際運輸成本不斷攀升，對美關稅降幅非特斯拉在台定價唯一價格因素，各車廠進口車價亦持續波動調漲，以昨日抵台亮相的新款Model S、Model X為例，相較起改款前亦有價格調漲。台灣方面關稅確認降幅後，Tesla確定不會再針對Model S、Model X調降車價。

Model 3 以車價折扣方式回應台灣市場期待，台灣 Model Y 維持柏林廠進口，目前沒有任何移產計畫，降價調幅以保險補貼形式回饋給即將交付之新車主。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

