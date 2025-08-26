台灣特斯拉「新Model S、X」實車曝！冰霜藍新色搶眼、9月首批交車

▲台灣特斯拉小改款Model S、Model X今（26）日實車亮相，首批將在9月中開始交車。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自台灣特斯拉，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼6月中展開預售後，台灣特斯拉（Tesla）小改款Model S、Model X今（26）日正式抵台亮相，其中Model S售價自324.99萬起，Model X則是364.99萬起，相較先前漲幅自1.5萬至30萬不等，9月中開始首批交車。

台灣特斯拉小改款Model S售價

全輪驅動：324.99萬（漲30萬）

Plaid：339.99萬（漲1.5萬）

台灣特斯拉小改款Model X車型售價

全輪驅動：349.99萬（漲25萬）

Plaid：364.99萬起（漲10萬)

▲此次小改款Model S、X漲幅自1.5萬至30萬不等，其中Model S入手門檻更大漲30萬。

此次小改款Model S、X皆換上新的前保桿造型，並結合下擾流、輪圈樣式提升空氣力學，前保桿新增攝影鏡頭可搭配Autopilot自動駕駛輔助系統，同時新增冰霜藍（選配價9.7萬）、曜石黑兩款車色。小改款也導入系統性降噪技術、重新調校阻尼、新增車底整流罩、新款隔音膠條與車室氛圍燈，使環艙沉浸感、靜謐性更好，雙車型皆搭載17.4吋中控螢幕、後座9.4吋觸控螢幕、雙前座通風座椅、全車加熱座椅等。

作為品牌旗艦電動房車，Model S具備最高WLTP 650公里續航，而更猛爆的Model S Plaid則具有前、後下擾流及碳纖維尾翼，車標也皆採碳纖維標誌，並在3馬達下具有1,020匹最大馬力、2.1秒靜止加速破百的實力。

▲Model S、X小改款皆新增冰霜藍新色、新輪圈造型及增添前保桿鏡頭，另外也導入系統性降噪技術、新增車底整流罩、新款隔音膠條與車室氛圍燈。



Model X小改款則提供20吋與22吋全新輪圈樣式，並提供5／6／7人座選擇，標配駕駛座記憶、盲點等，全驅車型最大續航力為597公里、靜止加速破百3.9秒，至於Model X Plaid車型則調漲10萬，具有三馬達1,020匹馬力、2.6秒加速破百。

▲Model X提供5-7人座選擇，標配駕駛座記憶、盲點等，入手門檻調漲25萬，來到349.99萬起。



台灣特斯拉也針對Model 3、Model Y推出限時禮遇方案，提供「0頭款、低月付」多元彈性財務計畫，另有滿電出門套裝、車主推薦計畫、自動輔助駕駛系統 FSD/EAP 原車轉移等多重方案。