ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣特斯拉「新Model S、X」實車曝！冰霜藍新色搶眼、9月首批交車

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣特斯拉小改款Model S、Model X今（26）日實車亮相，首批將在9月中開始交車。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自台灣特斯拉，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼6月中展開預售後，台灣特斯拉（Tesla）小改款Model S、Model X今（26）日正式抵台亮相，其中Model S售價自324.99萬起，Model X則是364.99萬起，相較先前漲幅自1.5萬至30萬不等，9月中開始首批交車。

台灣特斯拉小改款Model S售價
全輪驅動：324.99萬（漲30萬）
Plaid：339.99萬（漲1.5萬）

台灣特斯拉小改款Model X車型售價
全輪驅動：349.99萬（漲25萬）
Plaid：364.99萬起（漲10萬)

▲小改款Model S、X 。（圖／翻攝自台灣特斯拉）

▲此次小改款Model S、X漲幅自1.5萬至30萬不等，其中Model S入手門檻更大漲30萬。

此次小改款Model S、X皆換上新的前保桿造型，並結合下擾流、輪圈樣式提升空氣力學，前保桿新增攝影鏡頭可搭配Autopilot自動駕駛輔助系統，同時新增冰霜藍（選配價9.7萬）、曜石黑兩款車色。小改款也導入系統性降噪技術、重新調校阻尼、新增車底整流罩、新款隔音膠條與車室氛圍燈，使環艙沉浸感、靜謐性更好，雙車型皆搭載17.4吋中控螢幕、後座9.4吋觸控螢幕、雙前座通風座椅、全車加熱座椅等。

作為品牌旗艦電動房車，Model S具備最高WLTP 650公里續航，而更猛爆的Model S Plaid則具有前、後下擾流及碳纖維尾翼，車標也皆採碳纖維標誌，並在3馬達下具有1,020匹最大馬力、2.1秒靜止加速破百的實力。

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model S、X小改款皆新增冰霜藍新色、新輪圈造型及增添前保桿鏡頭，另外也導入系統性降噪技術、新增車底整流罩、新款隔音膠條與車室氛圍燈。

Model X小改款則提供20吋與22吋全新輪圈樣式，並提供5／6／7人座選擇，標配駕駛座記憶、盲點等，全驅車型最大續航力為597公里、靜止加速破百3.9秒，至於Model X Plaid車型則調漲10萬，具有三馬達1,020匹馬力、2.6秒加速破百。

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣特斯拉小改款Model S、Model X。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉小改款Model S、Model X 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model X提供5-7人座選擇，標配駕駛座記憶、盲點等，入手門檻調漲25萬，來到349.99萬起。

台灣特斯拉也針對Model 3、Model Y推出限時禮遇方案，提供「0頭款、低月付」多元彈性財務計畫，另有滿電出門套裝、車主推薦計畫、自動輔助駕駛系統 FSD/EAP 原車轉移等多重方案。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動房車休旅特斯拉小改款Model SModel X冰霜藍新色環艙氣氛燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

勞斯萊斯瘋了「把2000萬新車停進游泳池」！搖滾圈經典傳說實現了

最新文章

勞斯萊斯把2000萬新車停進游池2025-08-26

賓士AMG GT XX電動概念刷新紀錄2025-08-26

Nissan「輕型MPV」改款亮相2025-08-26

台灣特斯拉新Model S、X實車曝2025-08-26

Scania「全新超級卡車」正式登台2025-08-26

Nissan「東瀛戰神」正式停產2025-08-26

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x42025-08-26

新一代HONDA City即將問世2025-08-26

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車2025-08-26

熱門文章

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車2025-08-26

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x42025-08-26

「全新一代MG4休旅」訂單破3萬張2025-08-25

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕2025-08-23

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

克萊斯勒經典MPV化身冒險越野車2025-08-25

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

相關新聞

Nissan「東瀛戰神」R35 GT-R宣告停產！結束18年販售、量產4.8萬輛

Nissan「東瀛戰神」R35 GT-R宣告停產！結束18年販售、量產4.8萬輛

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

新一代HONDA City即將問世！搭全新平台與油電對決TOYOTA Vios

新一代HONDA City即將問世！搭全新平台與油電對決TOYOTA Vios

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

克萊斯勒經典MPV「化身冒險越野車」！全地形胎上身外型更硬派

克萊斯勒經典MPV「化身冒險越野車」！全地形胎上身外型更硬派

讀者迴響

熱門文章

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

29.9萬！台日合作「電動三輪車」開賣　續航100km明年8月交車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366