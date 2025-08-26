ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「東瀛戰神」R35 GT-R宣告停產！結束18年販售、量產4.8萬輛

▲Nissan R35 GT-R停產 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan宣布R35 GT-R停產，結束18年的販售歷程，累計量產達48,000輛。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Nissan（日產）原廠今（26）日正式宣布「東瀛戰神」R35 GT-R停產，這款上市18年的性能跑車共量產48,000輛，而最後一輛關燈下線的GT-R為「午夜紫」塗裝的Premium edition T-Spec車型，也象徵R35 GT-R正式走入歷史。

▲Nissan R35 GT-R停產 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan R35 GT-R由栃木工廠生產，過去皆由9名技師操刀VR38DETT雙渦輪V6引擎。

Nissan R35 GT-R由栃木工廠生產，最後一輛GT-R為Premium edition T-Spec車型，車主為日本客戶。GT-R搭載VR38DETT雙渦輪V6引擎、具有ATTESA ET-S全輪驅動系統，不僅性能強悍，改裝潛力也相當高。而過去生產48,000具引擎的「匠」，就是由Nissan位於橫濱工廠的9名技師完成，他們也在每一台經手組裝的引擎上皆鑲嵌姓名銘牌。

▲Nissan R35 GT-R停產 。（圖／翻攝自Nissan）

▲最後一輛停產下線的R35 GT-R為Premium edition T-Spec版，採午夜紫塗裝，將交付給日本客戶。

在R35 GT-R販售歷程中，最大馬力從最初的480匹提升至2017年改款的570匹。同時Nismo車型更換上了GT3賽車規格的渦輪增壓器、活塞環、連桿、曲軸、飛輪、氣門彈簧等，使GT-R Nismo車型更來到600馬力之譜。

雖然R35 GT-R告終，不過Nissan也預告將有下一代車型，傳聞將會進行電動化，但Nissan強調尚未決定最終方案，也讓車迷們充滿好奇。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車雙門Nissan日產GT-R東瀛戰神停產R35雙渦輪V6下線

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

