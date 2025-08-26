ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
刷新25項紀錄！賓士「AMG GT XX電動概念」環球一周狂開逾4萬公里

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士Concept AMG GT XX除了打破單圈成績外，近日也刷新25項電動車耐久性紀錄，其中更連開7天13小時24分7秒，跑了40,075公里，相當於環遊世界一周。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）Concept AMG GT XX電動概念車又有新紀錄，除了在紐柏林打破AMG One的單圈成績，近日更在Nardo賽道締造25項紀錄，不僅在24小時行駛5,479公里成為電動車之最，同時還達成7天13小時24分7秒內完成40,075公里，相當於環遊世界一周，展現其續航力與耐久性。

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX搭載AMG.EA平台，採3具軸向磁通馬達、液冷電池組，使最大馬力超過1,360匹。

賓士AMG於義大利Nardo賽道進行測試，該測試團隊包括F1車手George Russell共17位車手、工程師、醫療人員等，最終以7天13小時24分7秒完成3,177圈、共40,075公里，刷新電動車耐久性紀錄。換算下來，平均每天開車過5,300公里，並且大部分都以300km／h行駛。

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士召集共17位車手、工程師、後勤醫療團隊完成這項測試，旨在挑戰Concept AMG GT XX在極端環境下的耐用表現。

這項挑戰過程中，Concept AMG GT XX的平均充電功率達850kW，官方旨在模擬極端環境下電動系統的可承受狀況，讓電動馬達、電池在長時間高負載下進行超充，驗證電動系統的耐用性。

Concept AMG GT XX搭載AMG.EA高性能電動車平台，透過3具軸向磁通馬達、液冷電池組，使最大馬力超過1,360匹，後續該AMG.EA平台也將應用在量產車上。

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX各項時間、行駛里程距離，刷新電動車耐久性紀錄。

