電動車發展放緩「保時捷放棄自有電池量產」！僅專注研發高性能產品

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 繼續視電動化為未來核心驅動技術，但因全球市場發展未如預期，這家跑車製造商宣布將重新調整電池業務方向。旗下子公司 Cellforce Group GmbH 未來將專注於電池研發，而不再推動高性能電池的量產擴張計畫。

原訂在德國 Kirchentellinsfurt 興建的「啟動工廠」最初規劃產能約 1 GWh，並計畫日後於第二據點進行擴產。但隨著美國、中國電動車市場需求低於預期，加上規模經濟不足，Porsche 認為該商業模式已不具經濟可行性，因此決定將 Cellforce 定位為獨立研發單位。

Porsche 執行長 Dr. Oliver Blume 指出：「Porsche 是傳統車廠中在電動轉型上最成功的品牌之一。今年上半年，歐洲市場交付車輛中有 57% 已實現電動化，全球比例則達 36%。然而，美國和中國市場條件挑戰較大，我們必須調整策略，專注於電池單體與系統的研發，而非自建生產。」

Porsche 研發董事會成員史坦納（Dr. Michael Steiner）則表示：「這是一個艱難的決定，我們非常感謝 Cellforce 員工的努力。然而在缺乏足夠規模的情況下，量產目標無法實現。未來 Cellforce 將轉型為研發中心，專注於高性能電池技術。」

雖然放棄自有電池量產計畫，Porsche 強調仍將持續投資電動化研發，並利用 Cellforce 的技術優勢。未來 PowerCo（福斯集團電池技術中心）將與 Cellforce 合作，委託其開發高性能電池。同時，Cellforce 的研發成果也將應用於 V4Smart GmbH & Co. KG，後者專注於超高性能鋰離子圓柱電池，目前已用於 911 GTS 車型，未來還將搭載於更多性能混合動力 911 車款。

Porsche 的產品策略仍維持靈活性，計畫在 2030 年代持續提供燃油、油電與純電三種動力選項，涵蓋雙門跑車、運動型轎車與 SUV。隨著 Taycan、Macan EV 已投入市場，純電 Cayenne 與純電 718 跑車也即將問世，顯示 Porsche 雖縮減電池製造計畫，但電動化佈局依然持續推進。