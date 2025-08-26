Scania「全新超級卡車」正式登台！動力升級省油8%更安全＆更舒適

▲Scania Taiwan永德福汽車正式發表全新SUPER系列卡拖車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Scania Taiwan永德福汽車今（26）日正式在台發表全新SUPER系列卡拖車，主打節能、安全與舒適等3大核心價值，其中新世代動力系統經過多項升級後，能實現最高8%燃油節約，並同時符合Euro 6排放標準，不僅能降低車隊運營成本，也能有效減少碳排放量。

▲SUPER車系搭載全新動力系統，其中引擎熱效率高達50%，並且新增CRB壓縮釋放煞車。

全新動力系統是此次SUPER車系的最大亮點，排氣量13公升的DC13 Euro 6直列6缸柴油渦輪引擎全面進化，將熱效率從一般的30～40%一舉提升至50%，並且900轉時就能輸出最大扭力，而DOHC缸頭設計不僅能優化進排氣，還帶來了CRB壓縮釋放煞車，能提供額外的強大輔助煞車力，降低長途下坡的負擔。

▲配合新世代14速手自排變速箱與R885單驅動軸差速器，最大負載可達70噸。

與全新引擎相互搭配的，是新世代Opticruise 14速自手排變速箱，透過廣域齒比、輕量化與低摩擦係數等設定，讓動力傳輸不間斷，再輔以R885單驅動軸差速器，最大負載可達70噸，能輕鬆勝任各種特種運輸的挑戰。

▲EPB電子手煞車不僅能提供AutoHold功能，更能在駕駛側車門開啟時自動啟動手煞車。

在安全科技方面，全新SUPER車系不僅有主動定速、車道維持、進階緊急煞車等智慧駕駛輔助功能，還有VRUCW行人碰撞警示，能偵測前方與車側的行人並給予駕駛警示，必要時更會主動介入煞車與轉向；而在配備EPB電子手煞車之後，除了提供AutoHold自動駐車功能，現在只要駕駛側車門開啟，EPB就會自動啟動手煞車，大幅降低忘拉手煞車釀禍的機率。

▲車內配備12.3吋數位儀表板，中控則有10.1吋或12.9吋觸控螢幕，能快速掌握車況並操作各項功能。

舒適性也是SUPER車系的重點之一，車內配備12.3吋數位儀表，搭配10.1吋／12.9吋觸控螢幕，讓駕駛能快速掌握車況並操作各項功能，除了G、R系列標配駕駛側通風座椅外，R系列還有果嶺式駕駛艙走道設計、助手席桌板、標配高密度記憶床墊的臥鋪等，讓駕駛也能享有舒適的休憩空間。