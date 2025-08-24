凱迪拉克「豪華電動跨界概念車」問世！公路性能帶勁越野探索也OK

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Cadillac 日前正式揭露全新純電跨界概念車 Elevated Velocity，這款車結合了品牌 V-Series 性能血統與未來豪華設計語言，並以 2+2 座艙配置展現高性能跨界新方向。官方表示，這款概念車不僅強調公路駕馭的刺激感，同時也具備越野探索的能力，象徵著品牌對純電豪華性能市場的未來構想。

外觀設計方面，Elevated Velocity 延續 CELESTIQ 與 LYRIQ 的優雅比例，並以低風阻車身線條結合抬升底盤，營造兼具性能與越野感的視覺效果。車身採用帶有冰川靈感的 Vapor Blue 漆色，並搭配紅色內裝形成強烈對比。鸥翼車門設計方便進出，燈組則以重新詮釋的垂直光源與光隧道效果呈現，展現前衛感。

結合公路與越野性能　Cadillac Elevated Velocity 正式登場

至於車室，則以 Morello Red、Cerise 與 Garnet 等多層次紅色材質鋪陳，並運用皮革、織布與壓紋飾板組合，營造兼具奢華與運動氛圍。艙內不僅具備空氣淨化、香氛系統與極端氣候調節，還設置專屬儲物艙，並隨車搭配訂製馬球套件。

在技術面上，Elevated Velocity 融入多樣駕馭模式與創新互動設計，強調「雙重體驗」。例如 Welcome 模式會以車室燈光迎接駕駛並開啟鸥翼車門，而 Elevate 模式則讓車輛進入自動駕駛，艙內化身恢復空間，提供紅光療程、同步呼吸燈效等輔助；至於 Velocity 模式則營造冷色調的駕駛氛圍，並在抬頭顯示器顯示車速與電池資訊，凸顯高性能定位。

在動態表現方面，概念車設計了多項專屬功能，包括公路導向的 e-Velocity 模式、越野專屬的 Terra 模式、以及因應沙塵環境的 Sand Vision 技術。另有 Elements Defy 機制能透過特殊震動驅散灰塵與泥沙，確保車輛外觀保持潔淨。搭配 24 吋大尺寸輪圈與可調式懸吊，車輛可兼顧高速駕馭與複雜地形的穩定性。

結合公路與越野性能　Cadillac Elevated Velocity 正式登場

整體而言，Cadillac Elevated Velocity 不僅是單純的設計展示，更反映了品牌對未來豪華電動性能車的可能藍圖。它透過多元駕馭模式與創新艙內體驗，展現出結合高性能、公路舒適與越野探索的全方位思維。雖然目前仍屬概念階段，但其所傳遞的設計語言與技術方向，無疑將成為品牌下一代純電車款發展的重要參考依據。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克ElevatedVelocity電動車跨界電動汽車新車概念豪華越野

